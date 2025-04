O que está acontecendo no mundo da tecnologia?

Nosso mundo está mudando e se digitalizando a um ritmo mais rápido do que nunca. É por isso que queremos acompanhar cada um de vocês neste caminho desafiador com as melhores ferramentas, produtos e informações disponíveis. Sejam bem-vindos a este boletim informativo e esperamos que possam aproveitar essas informações e transformá-las em novas oportunidades para suas organizações.

IA onde quer que a computação seja aplicada

A Inteligência artificial (IA) produz avanços notáveis para as empresas e seus clientes.

Aprendizagem profunda, machine learning e análise preditiva impõem exigências singulares a data centers, workstations e dispositivos.

A tecnologia Intel pode ajudar a criar resultados decisivos, desde descobertas médicas até inteligência de veículos autônomos.

Aplicações de IA do mundo real acionadas pela Intel estão solucionando problemas complexos, tornando os processos mais eficientes e criando novas realidades.

Robôs autônomos para matar vírus lutam contra a COVID-19

Akara é uma startup irlandesa especializada no design de ajudantes artificialmente inteligentes para o setor de saúde.

Os engenheiros da Akara agiram rapidamente para se juntar à luta contra o coronavírus e se uniram à Intel para desmembrar a principal tecnologia de um protótipo de robô chamado Violet, com o objetivo de auxiliar os hospitais com esterilizações mais rápidas e eficazes.

O tamanho compacto de Violet e a capacidade de operar com segurança entre as pessoas também o tornam adequado para tarefas fora do hospital.

Processadores inteligentes para PCs inteligentes

O que é possível com um PC inteligente equipado com um processador inteligente? A IA está mudando nossas expectativas sobre o que os produtos tecnológicos podem fazer por nós.

E agora, está transformando o PC que você conhece e no qual confia para realizar alguns de seus trabalhos e projetos criativos mais importantes.

A Intel integrou as capacidades da IA diretamente no processador do PC para atender à crescente demanda por aplicativos de software modernos.

Seja com aplicações existentes se tornando mais inteligentes ou com ferramentas inteiramente novas, os PCs inteligentes mais recentes oferecem desempenho dedicado para as redes neurais profundas que formam a base das aplicações de IA.

Veja mais clicando aqui!