Respawn Entertainment lança hoje Apex Legends: Fuga

Novo Mapa – Zona da Tormenta: Zona da Tormenta parece atraente, mas as praias intocadas e as águas cristalinas são apenas o olho do furacão. Repleta de Prowlers selvagens e um novo tipo de enxame de inimigos, aranhas venenosas, as tempestades que se acumulam apenas aumentam a tensão no ar. As Lendas chegaram e descobrirão novas maneiras de viajar pelos diversos pontos de interesse do mapa, que incluem aglomerados de ilhas, compostos de selva e uma base embutida em uma montanha gigante, que marca o local mais alto de todos os mapas de Apex Legends até hoje. Para saber tudo o que Zona da Tormenta tem para oferecer, acesse o blog para ver a visão aprofundada que o Designer do mapa, Rodney Reese, compartilhou aqui.