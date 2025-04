Mythic Heroes é lançado para dispositivos móveis iOS e Android

A IGG, empresa internacional especializada no desenvolvimento de jogos para celulares, lançou Mythic Heroes, um dos jogos mais aguardados de 2021, já disponível para dispositivos Android e iOS.

Desenvolvido pelo mesmo estúdio responsável pelo megahit internacional Lords Mobile, Mythic Heroes é um “idle” RPG, ou RPG AFK (do inglês Away From Keyboard, ou Afastado Do Teclado, em tradução livre), que garante que o jogador não precise jogar horas do game diariamente para ganhar experiência e recursos. Isso porque, quando fechar o aplicativo e estiver realizando outras tarefas, seus heróis continuam “batalhando” em segundo plano e, ao voltar ao Mythic Heroes, basta coletar os recursos acumulados para evoluir seus personagens – dentre eles estão heróis e heroínas como Perséfone, a Rainha do Submundo; Gaia, a Deusa da Terra; Dionísio, o Deus da Alegria e do Riso; e muitos outros.

Mythic Heroes é um jogo de cartas baseado em heróis míticos de todo o mundo, altamente adaptável para qualquer tipo de jogador. O game oferece batalhas 5v5 em tempo real, um sistema de produção de recursos no jogo e uma campanha principal composta por dez cenários diferentes repletos de mitologia, da Grécia Antiga à Mesopotâmia.

Existem quatro facções que dominam os mundos de Mythic Heroes: Luminarca, Villarca, Guardiões e Viridianos. Cada facção possui atributos diferentes e, assim, possuem vantagens ou desvantagens sobre as outras. Ao escolher um herói, os jogadores vão aprimorá-los, subindo de nível e obtendo equipamentos melhores.

Um dos modos de jogo disponíveis é o Mundo de Hades, uma importante masmorra que promete recompensas generosas para quem vencer as batalhas por lá. Há ainda modos como Arena, Desafios Diários e o Panteão, cada um com recompensas e bônus diferentes, conforme o grau de dificuldade.

Mythic Heroes chega ao Brasil como um jogo free-to-play, totalmente em português, na App Store e na Google Play.

Características de Mythic Heroes: