Um ano do plano Mais Brasil: Microsoft ajuda milhares de brasileiros a se capacitarem profissionalmente

Em 20 de outubro de 2020 a Microsoft anunciou o “Mais Brasil,” abrangente plano para contribuir com o crescimento do país e dentre as suas iniciativas está a promoção de treinamentos gratuitos para que a população brasileira esteja apta para atender as demandas exigidas pelo mercado de trabalho atual e futuro. Um ano após o lançamento oficial, a iniciativa já é responsável por impactar mais de 79 mil brasileiros com programas de capacitação e recapacitação profissional.

Dentre os programas que se destacam dentro da iniciativa do plano Microsoft Mais Brasil está a Escola do Trabalhador 4.0, uma plataforma de ensino remoto do Ministério do Trabalho, que inclui cursos da Microsoft por meio da ferramenta Microsoft Community Training. A plataforma conta hoje com 50 mil usuários impactados e 15 mil capacitados , que buscam conquistar habilidades digitais demandadas pelo mercado de trabalho. Os cursos estão disponíveis para os brasileiros de todo o país, com a capacidade de atender até 5.5 milhões de candidatos a emprego até 2023. Implementada em parceria com a ONG Softex, a plataforma oferece atualmente mais de 45 formações, divididas em 11 trilhas de aprendizagem de tecnologia em diferentes níveis, com base nas principais competências exigidas pelo mercado de trabalho – desde a alfabetização digital até módulos mais avançados de computação em nuvem, IA e ciência de dados.

Também como parte do plano “Mais Brasil”, a Microsoft é uma das empresas apoiadoras do Programa Minha Chance, iniciativa do Centro Paula Souza (CPS) em parceria com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE). Lançado em abril de 2021, a iniciativa já disponibilizou 1,2 mil vagas gratuitas em trilhas de ensino, entre elas: Fundamentos do Microsoft Computação em Nuvem (AZ-900) e Fundamentos de Inteligência Artificial (AI-900). Até o momento, dentre os inscritos, mais de 750 alunos concluíram a formação e cerca de 120 participantes e concluíram exames de certificação da Microsoft. Logo após o encerramento do curso, sete participantes foram contratados pelo próprio Minha Chance e serão instrutores de disciplinas para a próxima turma da iniciativa. Além disso, cerca de 15 estudantes conseguiram colocação ou recolocação profissional junto a outras empresas parceiras da iniciativa. Em outubro deste ano, foi anunciada a abertura das inscrições para novas 4,5 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional. Esta edição terá, além das trilhas AZ-900 e AI-900, novas trilhas sobre Fundamentos de Plataforma de Dados (DP-900) e Fundamentos de Plataforma Computacional (PL-900). O Programa Minha Chance visa a capacitar estudantes de Etecs e Fatecs, além da comunidade, em colaboração com a iniciativa privada.

Ainda com foco em levar e ampliar o conhecimento de quem busca oportunidades profissionais, a Microsoft também lançou, em parceria com o International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, um programa de capacitação para fomentar o empreendedorismo feminino no setor de tecnologia. A iniciativa teve início em 31 de março e foi composta por uma série de doze workshops online, gratuitos e abertos ao público, com foco no aperfeiçoamento do modelo de gestão de negócios e na ampliação das oportunidades de captação futura de startups lideradas por mulheres no Brasil. No total, os workshops registraram uma audiência de mais de 1080 pessoas, entre visualizações únicas no dia dos eventos e visualizações posteriores, no YouTube. As atividades foram encerradas em 20 de outubro, com um workshop final e cerimônia de encerramento. A iniciativa fez parte da parceria formalizada em janeiro entre IFC e Microsoft e contou também com o apoio da WE Ventures – fundo de investimentos criado como parte da iniciativa Women Entrepreneurship (WE), idealizada pela Microsoft Participações, Sebrae Nacional e M8 Partners (em associação com a Bertha Capital) – e da WE Impact – primeira venture builder dedicada a mulheres líderes de startups, também parceira da Microsoft.

Pensando nos profissionais do futuro e nas habilidades técnicas e comportamentais mais demandadas no mercado de trabalho, a Microsoft e o LinkedIn lançaram em julho de 2020 o Global Skilling Initiative, onde são oferecidas nove rotas de aprendizagem gratuitas. São 96 cursos em português, que podem ser acessados até o dia 31 de dezembro de 2021, com a missão de ajudar na recapacitação e procura de novas oportunidades de emprego. Os cursos possuem temáticas voltadas ao desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais que o mercado tem solicitado por parte dos trabalhadores. As formações têm como propósito conectar os interessados as tendências mais atuais, servindo como porta de entrada para o crescimento profissional ou até mesmo para uma nova colocação no mercado de trabalho. As rotas de aprendizagem têm entre os temas: “Como desenvolver a colaboração entre a equipe”, “Como superar desafios e se reinventar em tempos difíceis”, “Diversidade, inclusão e pertencimento para líderes e gerentes”, entre outras. Até o momento mais de 3 milhões de pessoas deram início a um treinamento no Brasil e 260 mil pessoas no País concluíram um treinamento.

Além do apoio e parcerias para o lançamento de programas de capacitação profissional como os citados acima, a Microsoft, que tem diversidade e inclusão como um de seus pilares estratégicos no país e no mundo, apresentou em 2020, como parte do plano “Mais Brasil”, o Black Women in Tech, iniciativa focada na capacitação e formação de mulheres negras para o mercado de tecnologia. O programa já atendeu mais de 60 mulheres desde sua primeira edição, concluída em dezembro de 2020 – foram 26 formandas na primeira turma e 35 na segunda, finalizada em maio de 2021. Em setembro de 2021, a Microsoft abriu as inscrições para a terceira turma, que conta com 50 vagas e será concluída em dezembro deste ano. Com o Black Women in Tech, a Microsoft tem o objetivo de levar ensino técnico de qualidade para que mulheres pretas e pardas possam alavancar suas carreiras em tecnologia. Todos os mentores são funcionários da Microsoft, membros ou aliados das iniciativas e grupos de Diversidade, que disponibilizam seu tempo voluntariamente. Das 60 alunas formadas até o momento, cinco já conseguiram se empregar em funções técnicas e outras 15 tiraram certificações técnicas da Microsoft.

Também como foco na capacitação de grupos sub-representados, em março de 2021, mês que marcou o Dia Internacional da Mulher, a Microsoft lançou a plataforma digital MaisMulheres.Tech, que tem como objetivo capacitar 100 mil mulheres em todo Brasil. Em parceria com a comunidade de tecnologia WoMakersCode, o programa oferece 6 trilhas de capacitação gratuitas e on-line, disponíveis até novembro de 2021, nas áreas de Computação em Nuvem, Infraestrutura, Segurança da Informação, DevOps, Desenvolvimento e Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A plataforma já registra 33 mil mulheres inscritas e que completaram, ao menos, uma das trilhas de capacitação. Além disso, cerca de 300 participantes conseguiram recolocação profissional a partir da conexão com parceiros da Microsoft por meio da Feira de Empregabilidade que a companhia promove.

“Um dos compromissos da Microsoft no país é apoiar a recuperação econômica inclusiva do Brasil, pais onde atuamos há 32 anos. Para isso, precisamos acelerar a formação e capacitação profissional dos brasileiros na área de exatas e de tecnologia. Nossos investimentos em qualificação profissional realizados recorrentemente ao longo dos anos e que foram ainda mais acelerados por meio do plano Mais Brasil, estão ajudando a preparar a nossa população para o futuro do trabalho e, como reflexo dessas iniciativas, continuaremos a incentivar a inovação e o crescimento do país”, declara Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil.