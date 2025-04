Kingston lidera mercado de SSDs em 2020, aponta TrendForce

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, foi reconhecida pela TrendForce como a fornecedor a número 1 de SSDs no varejo em 2020. De acordo com a entidade, a empresa foi responsável por 27% das 111.5 milhões de unidades vendidas globalmente no ano passado.

Com o surgimento da Covid-19 em 2020, a TrendForce relatou uma redução de 15% nas remessas anuais de SSD para os canais de venda, além de grandes atrasos na fabricação e logística que resultaram em uma queda nos volumes de pedidos. Entretanto, os resultados apontam que, por meio da estratégia global da Kingston para a compra de componentes, a empresa esteve à frente de seus concorrentes mesmo em um cenário de pandemia global e iminente escassez de chips.

O estudo evidencia a Kingston como líder absoluta em produção de SSDs, já que o fornecedor que ficou em 2º lugar representa apenas 8% do total de vendas. Como categoria, os fabricantes terceirizados (sem considerar semicondutores) foram responsáveis por 35% do total de remessas em 2020.

A presença da tecnologia da Kingston no mercado é ampla devido ao seu forte relacionamento com clientes e parceiros em todo o mundo. À medida que a crise sanitária impactava o planeta e as empresas se adaptavam rapidamente, a companhia continuou oferencendo todo o apoio necessário aos especialistas internos e engenheiros, que incorporaram o manifesto “Kingston Is With You”, que reforça as três décadas de sucesso e credibilidade no suporte aos clientes.

A liderança da Kingston não acontece apenas no segmento de SSDs, já que a empresa também é nº1 em módulos de memória por 18 anos consecutivos, segundo outro levantamento divulgado pela TrendForce em outubro deste ano. “Os resultados da pesquisa de 2020 reforçam a crescente presença e posição da Kingston nos mercados de SSDs e memórias”, afirma Paulo Vizaco, director-executivo da Kingston no Brasil e diretor de Etail na América Latina.

“A pandemia remodelou as formas de estudo e de trabalho no mundo inteiro. O trabalho remoto e aulas à distância foram os principais impulsionadores do aumento de SSDs do ano passado e deve manter a Kingston na liderança em 2021. Com isso, nos consolidamos em ofertas com soluções distintas de SATA e NVMe e seguimos crescendo em soluções corporativas”, completa.