Black Friday: 5 produtos gamers em promoção

Sabemos que novembro é o mês mais esperado do ano para fazer compras com desconto. Para quem está começando a montar um cantinho gamer ou para aqueles que estão ansiosos para atualizar o setup, esse é o período ideal para aproveitar produtos de alto desempenho, mobilidade e ergonomia nos melhores preços.

Confira abaixo alguns produtos imperdíveis com desconto nessa black friday.

Mobility for life! Faça mais do que importa para você com um processador Intel© Core da 11ª Geração que proporciona niveis mais altos de potência e fluidez para apoiar suas aspirações. Além de contar com a placa de video GeForce RTX 3050 serie 30, que aceleram os notebooks mais rápidos do mundo para gamers. Tudo isso em uma máquina compacta, leve e fino, sem perder o alto desempenho.

Onde encontrar: https://avell.com.br/avell-a70mob-rtx3050



Notebook Avell C65 MOB, com R$ 7.000 de desconto

Os processadores Intel® Core™ i7-11800H Tiger Lake – 11ª Geração revolucionaram o desempenho da CPU Intel para notebooks. Possibilita desempenho mais inteligente, conectividade mais rápida e confiável e overlock avançado. A placa de vídeo NVIDIA® GeForce® RTX 3070 foi desenvolvida com a premiada arquitetura Ampere, a 2ª geração da arquitetura RTX da NVIDIA, com novos RT cores, tensor cores e multiprocessadores de transmissão que oferecem gráficos mais realistas e recursos de AI de ponta. Ainda, durante a Black Friday, a Avell possibilita o dobro de memória. Comprando 8GB você leva 16 GB, e comprando 16 GB você leva 32 GB. Onde encontrar: https://avell.com.br/avell-c65mob-rtx3070



Cadeira Sayl, com 15% de desconto e frete grátis

Inspirada pela arquitetura e pela engenharia onde menos é mais das pontes suspensas, a Sayl é uma cadeira cheia de estilo para gamers, que usa menos peças e menos material que outras cadeiras de espuma e tecido.

Onde encontrar: https://store.hermanmiller.com.br/cadeira-sayl-gaming-as1sg23aa1_preto/p



Braço articulável para monitor Ollin Preto, com 15% de desconto e frete grátis

Experimente um novo nível de precisão ao ajustar seus monitores com Ollin, a evolução de uma revolução ergonomica, agora para jogar. Você pode posicionar suas telas em qualquer posição que seja mais confortável, posicionando a tela confortavelmente graças à grande amplitude de movimento, suporta monitores de até 9 quilos e mantém os cabos organizados com um sistema de gerenciamento de cabos de três pontos.

Onde encontrar: https://store.hermanmiller.com.br/braco-para-monitor-ollin-preto-y95111g-1cm-0001_preto/p



Cadeira Embody Gaming, com 15% de desconto e frete grátis

A Cadeira mais pesquisada da Herman Miller aperfeiçoada especialmente para gamers, em parceria com a Logitech G. Oferece ergonomia baseada em ciência que te mantém confortável e refrescado, a Embody foi projetada originalmente com informações de mais de 30 médicos e PhDs em biomecânica, visão, fisioterapia e ergonomia. Apoia a coluna de forma única, independentemente de como você gosta de se sentar, te mantém refrescado com a nova tecnologia de espuma de resfriamento do assento, reduz o acúmulo de pressão e incentiva o movimento saudável e apresenta braços almofadados, totalmente ajustáveis e fáceis de mover.

Onde encontrar: https://store.hermanmiller.com.br/cadeira-embody-gaming-cn1g22awaahlg1g1c73sy12_azul/p