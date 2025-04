Samsung apresenta campanha de TVs pré-Black Friday para ajudar consumidor na busca do modelo ideal

Quem busca 15 anos de liderança global, encontra Samsung. Este é o mote da nova campanha da marca, que traz os principais atributos de sua linha de televisores. Criada pela agência Cheil em parceria com a Fbiz (digital), Spark (influencers) e Blinks Essence (mídia online), a nova comunicação é voltada a um público cada vez mais conectado e atento às novidades, mostrando não apenas os vários tipos de TVs disponíveis, mas os diferenciais de inovação, design e tecnologia de cada uma delas.

“No cenário atual, principalmente nas semanas que precedem a Black Friday, a maioria dos consumidores já está pesquisando qual produto pretende levar para casa. É nossa missão mostrar que a Samsung tem em seu portfólio o produto perfeito para criar a melhor experiência possível, seja em qualidade de imagem, som, recursos interativos, tamanho de tela ou design. E nossa campanha chega justamente com esse objetivo, mostrar que nossos televisores são a melhor opção, seja qual for a necessidade do consumidor”, diz Rodrigo Menezes, gerente sênior de Digital Marketing da Divisão de Consumer Electronics na Samsung Brasil.

Os filmes dessa campanha 360 serão veiculados na TV aberta, paga e no digital, cinema, out of home e contam com uma linguagem dinâmica e digital para exemplificar os principais benefícios do consumidor que opta pelos modelos de TV Samsung, seja Neo QLED, QLED, Crystal UHD ou The Frame, além de Soundbars. Também estão previstas ações com influenciadores e creators, que, por meio de conteúdos originais e engajadores, mostrarão os detalhes da linha de televisores da Samsung a uma audiência ávida por novidades.

