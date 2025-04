realme apresenta o novo “flagship killer” realme GT Neo 2

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia hoje o lançamento global do realme GT Neo 2. Mais nova adição da linha GT, o smartphone representa um novo marco para a realme e sua linha GT Neo, alcançando um perfeito equilíbrio entre tecnologia de ponta, espírito jovem e design futurista. O aparelho está disponível para compra na loja oficial da marca no Aliexpress em duas configurações: 8GB de RAM + 128GB de armazenamento e 12GB de RAM + 256GB de armazenamento.

O realme GT Neo 2 contempla um incrível Design Urbano Digital, projetado pelo primeiro estúdio de design móvel da companhia, o realme Design Studio. Ele também possui tecnologia AG e processamento com 7 nano-multicamadas, alcançando um acabamento com textura dupla e superfície mais lisa. O smartphone pesa apenas 189g e será disponibilizado em três cores: NEO Green, NEO Blue e NEO Black.

O realme GT Neo 2 possui Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G, melhor processador do segmento, conhecido por seu desempenho equilibrado e por proporcionar aos usuários uma potência impressionante e uma experiência consistente por meio da maior taxa de velocidade de CPU entre smartphones Android e a maior pontuação AnTuTu da categoria. Seu GT Mode 2.0 foi projetado para otimizar a experiência de jogos, melhorando o desempenho da CPU e a taxa de amostragem por toque. O aparelho também foi equipado com a primeira tela HDR 10+ da marca, com 120Hz e tecnologia E4 AMOLED. Este display é líder no setor, com taxa de amostragem por toque de 600Hz e 1300 nits de máximo brilho, permitindo que os usuários observem tudo com clareza, mesmo sob incidência de fortes luzes.

O realme GT Neo 2 acompanha um carregador 65W SuperDart, tecnologia inovadora de carregamento rápido que permite que o smartphone seja totalmente carregado em apenas 36 minutos. A grande bateria de 5000mAh do aparelho confere carga suficiente para um dia inteiro, mesmo para usuários extremamente ativos. O realme GT Neo 2 proporciona uma experiência excepcional para jogos por meio de sua área de resfriamento a vapor em aço inoxidável, a maior da indústria, com estrutura de dissipação de calor tridimensional de 8 camadas e gel térmico de diamante sendo utilizado como material de resfriamento. Além disso, apresenta câmera principal de 64MP com IA para tirar fotos em alta resolução, câmera frontal de 16MP com filtros que simulam o efeito presente em filmes e um modo de fotografia urbana. Suas duas caixas acústicas estéreo Dolby Atmos proporcionam a melhor experiência sonora do segmento.

Outra novidade é que a comunidade global da realme foi oficialmente lançada e permite que usuários e executivos da empresa se conectem e interajam de qualquer lugar do mundo, promovendo uma verdadeira conexão entre comunidade e marca. Este espaço servirá como grupo oficial de comunicação para saber das últimas atualizações, com lançamentos de produtos e eventos da comunidade sendo anunciados para que usuários possam se atualizar sobre o universo da realme .