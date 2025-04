Mentos Beats ganha embalagem interativa com game em filtro do Instagram

Mentos, marca de balas pertencente à Perfetti Van Melle, acaba de lançar nova versão de Beats. As balas de frutas macias e coloridas agora trazem uma novidade: uma embalagem interativa com um QR Code que direciona para um game em filtro do Instagram.

Com o objetivo de atingir o público que nasceu nas redes sociais e com o dedo no play, o jogo Follow The Beats convida o consumidor a seguir e sentir a batida de Beats, movimentando a cabeça no ritmo da música para capturar as balinhas de Mentos.

Ao todo, são cinco fases para o jogador conquistar uma pontuação e desbloquear os diferentes tipos de filtro do background.

As embalagens virão em duas opções, 17g e 37g, e contam com personagens diferentes e coloridos que se relacionam com o conceito de diversidade, body positive e música, que é a essência do produto.