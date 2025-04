KaBuM! lança a casa tecnológica virtual INtertainment com tour 360° e experiência imersiva em diversos cômodos

KaBuM! , maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina, acaba de lançar a casa virtual INtertainment . Por meio de uma experiência imersiva em 360o, o usuário é convidado a explorar os produtos de última geração, organizados em diversos cômodos, incluindo escritório, quarto gamer, área de lazer, sala e até um jardim.

Além de ficar por dentro das novidades tecnológicas, os visitantes também têm acesso direto a cada uma delas no e-commerce do KaBuM!. São opções em smart home, games, hardware, periféricos, eletroportáteis, eletrodomésticos, itens de seguranças e muito mais.

De portas abertas para a evolução de sua casa

Pelo celular, ou computador, o consumidor tem a oportunidade de interagir com soluções tecnológicas acessíveis para tornar a sua casa mais inteligente e funcional, com uma percepção realista do produto em diferentes ângulos e como ele ficaria dentro de cada ambiente.

Outra vantagem da plataforma é o conteúdo disponível para cada produto. Assim, o cliente conhece mais sobre o item desejado, os recursos e funções que ele oferece, além de se inspirar com as possibilidades de incluí-lo em sua própria casa. Os ícones também têm um botão que redireciona o visitante à página do e-commerce e a todos os modelos de interesse.