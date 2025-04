ASUS anuncia Zenfone 8 no Brasil

A ASUS anunciou hoje a chegada ao Brasil da série Zenfone 8, geração mais poderosa da família de smartphones Zenfone. Com fabricação nacional, o Zenfone 8 é compacto e poderoso, e atende à demanda do usuário por performance e usabilidade, com tela de 5,9 polegadas. Já o Zenfone 8 Flip conta com a exclusiva Câmera Flip, que apresenta módulo com motor aprimorado, tem tela de 6,67 polegadas e foco em fotografia. Os lançamentos são equipados com processador Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G.

Desempenho e usabilidade

A ASUS redefiniu o design portátil para oferecer o melhor desempenho com menor peso e volume. Premiado com o 2021 Red Dot Product Design Award, concedido por um júri internacional em reconhecimento ao seu design excepcional, o Zenfone 8 tem dimensões milimetricamente estudadas para caber facilmente no bolso e para que o usuário consiga alcançar toda a extensão da tela utilizando apenas uma mão. A parte traseira, curvada em 3D, se encaixa perfeitamente na palma da mão e o novo revestimento de vidro fosco dá ao aparelho uma aparência limpa e elegante. Além disso, o Zenfone 8 ignora o inesperado e permite que o usuário aproveite a vida ao máximo, pois vem com certificação IP68 de resistência à água e poeira.

Já o Zenfone 8 Flip traz design igualmente inovador, desenhado para permitir melhor pegada. A parte traseira também é curvada em 3D e foi cuidadosamente remodelada para melhor aderência.

O Zenfone 8 e o Zenfone 8 Flip são equipados com o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 888 5G, com tecnologia de 5 nanômetros, que garante desempenho de CPU até 25% mais rápido e renderização de gráficos até 35% mais rápida em comparação com a geração anterior.

As baterias de alta capacidade – 4000 mAh no Zenfone 8 e 5000 mAh no Zenfone 8 Flip e com Quick Charge 4.0 – permitem o uso prolongado e se adaptam a estilos de vida mais intensos. Com sistemas avançados de manutenção e o novo “Modo de Sistema” no sistema operacional ZenUI 8, os aparelhos trazem uma variedade de modos de gerenciamento automático de energia.

O Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip contam com amplificadores avançados com tecnologia de som HD da DIRAC, líder de mercado, além de entrada de fone de ouvido de 3,5mm de alta definição, somente no Zenfone 8.

Para os apaixonados por fotografia

Os sistemas de câmera do Zenfone 8 e do Zenfone 8 Flip são ideais para qualquer nível de paixão por fotografia, seja para profissionais ou amadores. Os sensores de câmera da Sony oferecem excelentes recursos de foto e vídeo em ambos os smartphones. O Zenfone 8 possui um sistema fixo de câmera dupla traseira, enquanto o Zenfone 8 Flip apresenta a exclusiva Câmera Flip – três câmeras em módulo motorizado que permite o uso do mesmo conjunto de câmeras para fotos e vídeos em alta resolução, esteja voltado para a frente ou para trás.

Para registrar os momentos mais especiais, o sistema de câmera dupla traseira do Zenfone 8 captura fotos de excelente qualidade em qualquer condição. A câmera principal de 64 MP da Sony IMX686 oferece resolução sem precedentes, foco automático de pixel duplo, estabilização óptica de imagem e alto nível de sensibilidade à luz para fotos perfeitas de dia ou à noite.

A câmera ultrawide de 12 MP da Sony IMX363 permite, ainda, mais liberdade para composição e possibilita tirar fotos macro, com detalhes nítidos em imagens muito próximas. Na frente, uma câmera perfuradora Sony IMX663 de 12 MP com foco automático dual-pixel oferece fotos e vídeos de selfie mais nítidos.

No Zenfone 8 Flip, a câmera principal é uma grande angular de alta resolução Sony IMX686 64 MP com foco automático de detecção de fase de pixel duplo para manter um foco de ultrassom, além da tecnologia Quad Bayer – que permite resoluções cada vez mais altas, trazendo vantagens na separação de pixels – e sensibilidade à luz aprimorada para garantir boas fotos de dia ou de noite.

A câmera secundária é alimentada por um sensor Sony IMX363 e suporta macrofotografia de até 4 cm para fotos em close-up incrivelmente detalhadas. Já a terceira câmera é uma telefoto, que permite zoom óptico de 3X, zoom total de até 12X e transições perfeitas entre as câmeras durante a gravação.

O sistema de Câmera Flip oferece uma série de utilidades e personalizações em suas câmeras triplas frontais e traseiras, para os amantes de fotografia.

Experiência visual

Tanto o Zenfone 8 quanto o Zenfone 8 Flip possuem telas AMOLED brilhantes e de alta resposta, que garantem uma experiência visual envolvente. Sintonizada em colaboração com a empresa de processamento visual líder do setor, Pixelworks®, as telas são aprimoradas com precisão de cor Delta-E <1 e tecnologia DC Dimming, que entregam cores ultravívidas.

A tela do Zenfone 8 tem uma taxa de atualização ultrarrápida de até 120 Hz, enquanto o Zenfone 8 Flip possui tela AMOLED NanoEdge de 90 Hz 100% livre de entalhes com cores vivas e capacidade de resposta suave.

Os visores também são certificados com HDR10+ para realçar os detalhes mesmo nos cenários mais escuros e a gama de cores DCI-P3, com nível de cinema de 112%, dá vida a vídeos e imagens, enquanto o brilho de 1.000 nits permite fácil leitura em ambientes externos. E, para mantê-lo com ótima aparência por mais tempo, o visor é protegido por Corning® Gorilla® Glass Victus™, o mais recente e resistente de todos os tempos. Sensores de impressão digital na tela tornam o desbloqueio dos telefones simples e intuitivo.

ZenUI 8

O novo ZenUI 8 combina suavidade com velocidade e é simples e fácil de usar. A operação no “Modo com uma Mão” facilita o controle, e o “Modo Escuro” ajusta os aplicativos para um esquema de cores escuras automaticamente, ajudando os usuários a manter o foco, reduzir o cansaço visual e melhorar a visibilidade. O “Modo de Sistema” oferece diferentes funções que priorizam o desempenho ou estendem a vida útil da bateria. A tecla inteligente dá acesso instantâneo às ações favoritas.

Já o AudioWizard permite que os usuários personalizem, instantaneamente, sua experiência de áudio de acordo com o que estão ouvindo, com presets Dynamic, Music, Cinema e Game para aprimorar qualquer tipo de som. O design padrão do Android também foi melhorado, para torná-lo adequado às necessidades de qualquer usuário.

Embalagem Eco-Friendly

Os materiais da embalagem da série Zenfone 8 utilizam papel 100% reciclável e sem qualquer processamento de filme plástico, mesmo no forro da caixa ou da superfície, reduzindo muito a quantidade de plástico. Foi combinada a impressão de tinta à base de soja, que não agride o ambiente, e materiais que beneficiam a reciclagem futura, para alcançar o equilíbrio perfeito entre embalagens de alta qualidade com design ecológico.

Disponibilidade e preços

O Zenfone 8 chega ao Brasil com preços a partir de R$3.999,00. Já o Zenfone 8 Flip está disponível a partir de R$4.949,00. Saiba mais em www.lojaasus.com.br

Especificações