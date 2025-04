The Sims 4 anuncia o Kit Decoração Botânica, disponível em 9 de novembro, e o novo recurso de jogabilidade, Cenários

A Electronic Arts e a Maxis apresentaram hoje um novo conteúdo para The Sims 4, incluindo o próximo Kit Decoração Botânica e uma atualização do jogo básico gratuita, que apresenta novos recursos de jogabilidade chamados Cenários. Como parte da Temporada do Eu, essas atualizações de conteúdo incentivam a criatividade e a exploração, além de facilitar o jogo com maneiras totalmente novas para celebrar todos os lados da personalidade de seus Sims.

THE SIMS 4 KIT DECORAÇÃO BOTÂNICA

The Sims 4 Kit Decoração Botânica é o mais recente kit criado para Simmers, que procuram preencher seus espaços com uma vegetação exuberante e criar um santuário moderno em suas casas. O kit será lançado em 9 de novembro para PC e Mac via Origin™ e Steam®, PlayStation®4 e PlayStation®5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Levar jeito para jardinagem não é necessário neste novo kit, já que os Sims tem inspiração em trazer o exterior para dentro com plantas vibrantes, que dão nova vida a qualquer espaço. Quem joga pode curtir uma atmosfera relaxante de crescimento por todos os lados com detalhes folhosos inesperados e beleza natural, animando seus espaços ao transformar utensílios domésticos regulares em uma decoração viva com a adição de folhagem encantadora. Plantas em vasos e penduradas transformam qualquer cômodo em um pequeno pedaço do paraíso e, com uma infinidade de cores verdejantes, será como morar, literalmente, em uma estufa.

UMA NOVA FORMA DE JOGAR: THE SIMS 4 ADICIONA CENÁRIOS

Além disso, os Cenários agora estão disponíveis para jogadores e jogadoras como uma atualização gratuita do jogo básico para The Sims 4 em todas as plataformas, oferecendo uma nova maneira para Simmers jogarem e explorarem.

Cenários são histórias baseadas em objetivos dentro do jogo, nos quais a escolha de quem joga afeta o resultado — assim como na vida real! A atualização de hoje apresenta os Cenários de Desafios: Encontrando um Amor Após um Término e Ganhando Dinheiro; bem como uma edição limitada de Cenário, Bebês Demais, que estará disponível a partir de amanhã até 6 de novembro.

The Sims 4 continuará lançando novos cenários ao longo do tempo, com diferentes temas e estilos. A festa está apenas começando! Para obter mais informações sobre os cenários, confira o post sobre os Cenários no blog aqui.

