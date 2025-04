Corinthians entra em campo com nova marca de smartphone da Positivo Tecnologia na barra traseira de sua camisa

O Corinthians entrará em campo contra a Chapecoense nesta segunda-feira (1º/11), na Neo Química Arena, com uma novidade temporária na camisa: na barra traseira estará o logo da Infinix, marca global de smartphones premium licenciada pela Positivo Tecnologia. A partida, às 21h30, é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

“A Infinix é a marca de smartphones com configurações avançadas e preços competitivos que acabamos de trazer ao Brasil. Uma iniciativa para o consumidor brasileiro ter um aparelho premium, fabricado no país, com assistência técnica local, dois anos de garantia, além de muito desempenho. São muitas vantagens e nada mais apropriado do que comunicar essa novidade na camisa do Timão, que tem uma das maiores e mais exigentes torcidas do país”, diz Alexandre Colnaghi, diretor de Marketing da Positivo Tecnologia.