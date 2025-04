Call of Duty: Vanguard para PC: Trailer, Especificações e Preloading

Vanguard finalmente chega para os fãs no mundo inteiro. Em parceria com a Sledgehammer Games, a desenvolvedora principal de Call of Duty para PC, a Beenox, compartilha seu comprometimento em fazer deste jogo uma incrível experiência independente de qual sistema o jogador use.

Preloading no PC

Todos os jogadores que fizeram a pré-compra digital do jogo na Battle.net podem fazer o preload do título, para que estejam pronto para jogar assim que ele entre no ar.

O Preload para PC fica disponível a partir do dia 2 de novembro a partir das 14h de Brasília (10 AM PT). O jogador que comprou a versão digital do jogo na Battle.net, mas não fizer o download no período de preload, pode encontrar Vanguard na aba “Partner Games” no Launcher da Battle.net e seguir as instruções de download. Para mais informações basta acessar este link .

Requisitos de Sistema oficiais de Vanguard para PC*

Mínimo: Windows 10 64-bit (atualização mais recente)

Recomendado/Competitivo/Ultra 4K: Windows 10 64-bit ((atualização mais recente) ou Windows 11 64-bit (atualização mais recente)

CPU

Minimo: Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Recomendado: Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X

Competitivo: Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 1800X

Ultra 4K: Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 9 3900X

RAM

Minimo: 8 GB

Recomendado: 12 GB

Competitivo/Ultra 4K: 16 GB

Espaço de Armazenamento**

Mínimo: 36 GB no lançamento (apenas Multiplayer e Zumbis)

Recomendado/Competitivo/Ultra 4K: 61 GB no lançamento

Hi-Rez Assets Cache

Mínimo/Recomendado/Competitivo: até 32GB

Ultra 4K: até GB

Hi-Rez Assets Cache é um espaço em disco opcional que pode ser usado para streamar conteúdos em alta resolução. Essa opção pode ser desligada nas configurações do jogo.

Card de Video

Minimo: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

Recomendado: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Competitivo: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 5700XT

Ultra 4K: NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Memória de Vídeo

Minimo: 2 GB

Recomendado: 4 GB

Competitivo: 8 GB

Ultra 4K: 10 GB

Drivers recomendados de NVIDIA/AMD

NVIDIA: 472.12

AMD: 21.9.1

Pré-compra Disponível

Para aqueles que ainda não realizaram a pré-compra ainda há tempo. Todos as versões digitais do jogo em pré-compra recebem o Operador da Força-Tarefa Um, Arthur Kingsley e a Obra-Prima SMT “Night Raid” para uso imediato em Call of Duty®: Black Ops Cold War e Call of Duty®: Warzone™. Os jogadores também ganham o pacote da linha de frente, incluindo um projeto de arma de SMT de sete acessórios e uma de oito acessórios para Vanguard .