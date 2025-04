Hotmart lança cartão internacional e integração oficial com WhatsApp

A Hotmart, empresa global de tecnologia focada na Economia Criativa, anuncia a integração oficial da plataforma com o WhatsApp para facilitar o engajamento dos produtores de conteúdo com seu público, melhorando a experiência do comprador e aumentando as taxas de venda. A outra novidade é o Cartão Hotmart, que garante mais flexibilidade e simplicidade para que os criadores de conteúdo possam gerir seus recursos financeiros. Os lançamentos fazem parte da estratégia da companhia de oferecer um ecossistema completo de soluções para criação, venda e compra de produtos digitais.

“Nós ouvimos a comunidade de criadores de conteúdo, buscamos entender o que é preciso para simplificar sua jornada e melhorar a experiência da sua audiência”, comenta Renato Sacramento, Vice-presidente de Produtos da Hotmart. “Com essas duas novidades, estamos oferecendo mais liberdade e autonomia, pilares importantes da nossa operação, para a gestão dos negócios dos clientes”.

Disponível globalmente, a integração com o WhatsApp permite que produtores conversem com seu público, mesmo enquanto ainda são potenciais compradores, com uma ferramenta já conhecida por eles e utilizada por dois bilhões de usuários em todo mundo. Atualmente 85% do tráfego nas páginas de compra da Hotmart são realizados por celulares. Por isso, implementar uma tecnologia difundida entre consumidores simplifica a jornada de compra e venda, integrando os canais.

Para implementar o WhatsApp API, criar e enviar modelos de mensagens aos compradores, os criadores não precisam de experiência com programação ou outras habilidades de profissionais de TI. A Hotmart preparou uma série de documentações com instruções de como adotar o serviço, que é realizado diretamente pelo painel de controle da Hotmart. A integração estará disponível em novembro, mas desde já os produtores podem se inscrever para serem beneficiados com a novidade clicando em Hotmart WhatsApp.

Cartão e liberdade financeira

Para oferecer ainda mais autonomia, o Cartão Hotmart é uma solução que simplifica o acesso aos recursos financeiros dos produtores, para que ele não dependa da liberação de crédito de uma instituição financeira para movimentar seu faturamento na Hotmart, e invista no crescimento do seu negócio.

Disponível para produtores e afiliados residentes do Brasil, o cartão Hotmart funciona como um meio de pagamento pré-pago, mas com a função de crédito internacional. “O usuário poderá realizar compras por meio do limite do saldo na carteira digital. Assim, ele ganha mais liberdade financeira, podendo desvincular sua conta pessoal da conta do seu negócio digital, sem precisar envolver instituições bancárias”, explica Jader Maia, gerente de Marketing de Produtos da Hotmart.

Produtores e afiliados elegíveis podem se cadastrar na fila de espera, disponível a partir de 19 de outubro pelo aplicativo Hotmart Sparkle, onde também será possível realizar a gestão de saldo, transações, senhas e cartões ativos. A avaliação para aprovação será realizada de acordo com a ordem de inscrição e critérios de elegibilidade.