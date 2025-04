Anker realiza promoção em novembro para produtos residenciais

A Anker, líder global em equipamentos inovadores para consumidores, realiza uma campanha com descontos de até 50% em sua linha de produtos residenciais (robô aspirador aspirador portátil e balança inteligente).

Para conferir os produtos que estão na promoção e data, segue abaixo a lista:

1) Balança Inteligente C1 (50% de desconto) Promoção disponível entre os dias 20 e 29 de novembro – Link

2) Aspirador Portátil – eufy Homevac H11 (25% de desconto) – Promoção disponível em 11 de novembro e válida por 24 horas – Link:

3) eufy RoboVac 11S (R$300 de desconto) – Promoção disponível em 11 de novembro e válida por 24 horas – Texto Link

4) eufy RoboVac G10 Hybrid (R$ 210 de desconto) – Promoção disponível em 25 de novembro com início às 18hs e encerra às 23:55 do dia 26 de novembro: Link