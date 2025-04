Call of Duty®: Vanguard já disponível no mundo inteiro!

Chegou hoje o muito esperado Call of Duty: Vanguard, disponível em todo o mundo. Vanguard traz conteúdo de Call of Duty® de profundidade ímpar, com uma história para um jogador cativante, 20 mapas para o modo multijogador já no dia do lançamento e uma nova experiência Zumbis que explora toda a mitologia do modo. Vanguard também traz a mais profunda integração com Warzone™ até o momento, que marcará o lançamento de Warzone Pacific, incluindo o novo mapa “Caldera” em 2 de dezembro.

“O lançamento de Vanguardé só o começo. Esse novo título trará experiências de conteúdo de profundidade e abrangência sem igual para jogadores de Call of Duty,” afirmou Johanna Faries, Gerente Geral de Call of Duty na Activision. “Junto com o lançamento do novo mapa Warzone Pacific no próximo mês, Call of Duty está pronto para criar o calendário de ‘live ops’ mais integrado e completo que já tivemos. Hoje é um animador novo capítulo para nossa franquia em constante evolução.”

Em Vanguard, jogadores viverão a origem das forças especiais, combatendo em quatro frentes da Segunda Guerra Mundial como nunca vimos antes.

Clique AQUI para ver todas as imagens do lançamento do jogo

Com desenvolvimento liderado pela Sledgehammer Games, Vanguard convoca jogadores para uma campanha envolvente digna de cinema em que soldados comuns com histórias diversas se juntam para conquistar todas as frentes e fazerem o extraordinário e virarem o jogo na guerra. O modo Multijogador traz 20 mapas, 12 Operadores e mais de 3 dezenas de armas no renovado Armeiro, tudo disponível desde o primeiro dia. O modo multijogador em Vanguard traz novas formas de jogar com o sistema de Ritmo de Combate e o frenético modo de sobrevivência em múltiplas arenas Batalhas dos Campeões. Vanguardtambém traz o primeiro crossover de Zumbis da história da franquia, desenvolvido pela Treyarch, e expandindo a história do Éter Negro apresentada aos jogadores em Call of Duty®: Black Ops Cold War.

A Primeira Temporada trará um novo mapa, Caldera, a Call of Duty: Warzone, gratuito para jogar, e uma quantidade massiva de novas experiências de jogabilidade-grátis. Operadores, Armas e a progressão no Passe de Batalha também serão sincronizadas em Vanguard, Black Ops Cold War e Modern Warfare® quando a Temporada Um começar em 2 de dezembro.

Lançado juntamente com Vanguard, a iniciativa RICOCHET Anti-Cheat TM é uma abordagem multifacetada de combate a trapaças, com novas ferramentas nos servidores que monitoram analytics para identificar trapaças, processos aprimorados de investigação para eliminar os trapaceiros, atualizações para fortalecer a segurança das contas e mais. Os recursos de segurança de Back-End do RICOCHET Anti-Cheat também chegarão ainda neste ano com o lançamento do mapa Call of Duty: Warzone Pacific no PC.

Vanguard traz progressão unificada e suporta cross-play entre sistemas da nova geração e geração atual. Os jogadores podem esperar um novo nível de opções de integração social, aproximando os amigos no jogo com recursos de clan e mais. A profunda integração de Vanguard com Warzone inclui a maior quantidade de novo conteúdo chegando em Warzone desde seu lançamento, incluindo um novo mapa, operadores, armas e aviões, bem como progressão compartilhada. E aqueles que tiverem garantido uma cópia de Vanguard garantem acesso exclusivo antecipado a WarzonePacific a partir de 2 de dezembro.

Call of Duty: Vanguardfica disponível a partir de hoje no mundo inteiro para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X|S, Xbox One®, e em uma versão completamente otimizada para Battle.net, a plataforma de serviço online de jogos da Blizzard Entertainment. Call of Duty: Vanguard estará disponível apenas em cópias digitais no Brasil.