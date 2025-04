Motorola lança desafio para criadores de conteúdo em campanha global

A Motorola acaba de anunciar o desafio global #FindYourEdgeChallenge, em parceria com cinco criadores de várias partes do mundo (Brasil, México, Reino Unido, Polônia e Itália), que estão desenvolvendo um conteúdo colaborativo incluindo fotos e vídeos inspiradores com seus smartphones motorola edge 20. Cada participante – que inclui desde músicos até criadores de conteúdo digital – utiliza um recurso único dos novos dispositivos para motivar o público a procurar aquilo que os inspira e curtir cada processo criativo, sem se preocupar com aprovações externas.

A marca convida as pessoas a se juntar ao desafio e continuar a cadeia de criatividade, compartilhando seus próprios conteúdos originais e a inspiração que os move. Conhecer novas culturas, experimentar novos sabores ou descobrir a paixão por um novo instrumento musical. Vale tudo para entrar nessa campanha com a Motorola.

“Quando lançamos a nova família motorola edge, nosso objetivo era entregar recursos de ponta, que empoderassem o usuário e o estimulassem a compartilhar sua história com o mundo, para desencadear sua criatividade e encontrar seu meio de expressão”, diz Renata Altenfelder, diretora executiva global da Motorola Mobility. “Com o desafio Find Your Edge, queremos lembrar às pessoas da importância de achar um sentido para o que fazem da vida, alinhado com suas paixões, crenças e sonhos, independentemente das opiniões alheias. Que a nossa preocupação não seja agradar aos outros, mas a nós mesmos”, completa.

Os conteúdos desenvolvidos pelos cinco criadores farão parte de um único filme, que vai conectar todos os criadores ao que produziram. Cada criador foi inspirado pelo próximo a criar algo profundo e original, e o final será surpreendente.

Qualquer pessoa pode se juntar ao desafio #FindYourEdgeChallenge, basta compartilhar seu próprio conteúdo nas redes sociais, mostrando sua criatividade e inspirações.

Os criadores

Cada participante foi escolhido por um motivo muito específico, não apenas pelo que cria como indivíduo, mas também pela maneira que seu conjunto único de habilidades inspira o próximo.

Paulina Pulido, dançarina

Dançarina com um estilo street descolado, Paulina criou uma coreografia de street dance com um fundo de lindas paisagens da Cidade de México, amplificada pelo uso do recurso Super Slow Motion (Super Câmera Lenta).

Karol Poznański, criador de conteúdo

Baseado na Polônia, Karol é um fotógrafo e cineasta criativo, cujo trabalho possui um estilo visual muito sofisticado. Karol utiliza o recurso de vídeo 8K para capturar uma perspectiva única de seu ambiente, brincando com ângulos e com a luz para criar conteúdo que eleva o recurso de maneira incrível.



Augusto Follmann, dançarino

Augusto é um dançarino e criador de conteúdo brasileiro que utiliza vários recursos do dispositivo para criar muitos posts lúdicos e visualmente marcantes. O vídeo de Augusto utiliza o Super Zoom e é uma combinação de rotinas de dança épicas em múltiplos locais, unificadas por transições com coreografias brilhantes.

Roshelle Discolo, cantora

Da Itália, Roshelle compartilha um lado mais íntimo de sua música em uma ampla gama de formas, não apenas em apresentações. Ela eleva o recurso Áudio Zoom, trazendo-o para dentro de seu universo de forma próxima e pessoal, com sons abstratos únicos. Então, ela os converte em seu próprio estilo de música, o que resulta em performances audiovisuais íntimas e cativantes.

Zach Lower, criador de conteúdo

Zach é um criador de conteúdo do Reino Unido com um estilo ímpar, que utiliza cenas externas que conferem ao filme uma variedade visual agradável. Utilizando Dual Capture (Captura Dupla), Zach criou um vídeo incrivelmente pitoresco, que usa como fundo o vale de uma montanha no País de Gales. Ele incorpora táticas de câmera inteligentes que distorcem a perspectiva de formas divertidas.

