Positivo Casa Inteligente lança a 2ª geração da Smart Câmera Wi-Fi com design aprimorado

A Positivo Casa Inteligente, plataforma da Positivo Tecnologia que oferece soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT) para ambientes conectados, acaba de atualizar seu portfólio de segurança com o lançamento da Smart Câmera Wi-Fi 2ª geração. Agora, a câmera inteligente que permite monitorar ambientes em tempo real de forma remota e grava imagens em altíssima definição 1080p Full HD, vem com um suporte ajustável de base magnética para fácil instalação. A nova Smart Câmera Wi-Fi com design aprimorado já está disponível no site da Positivo Casa Inteligente por R$ 224,10 à vista, com 10% de desconto no PIX ou boleto em 6x de R$ 41,50.

A Smart Câmera Wi-Fi 2ª Geração tem zoom digital, ângulo amplo de 122°, visão noturna para imagens nítidas no escuro por infravermelho e suporte para cartões microSD de até 128GB para gravação. Conta ainda com detecção inteligente de movimento que envia uma notificação para o smartphone sempre que um movimento é identificado, e áudio bidirecional com alto-falante e microfone integrados, que permite ouvir e falar com quem estiver próximo à câmera, por exemplo para acalmar o bebê ou o pet que está no outro cômodo.

“Com o novo suporte, esses recursos e benefícios são evidenciados”, diz José Ricardo Tobias, responsável pela unidade de negócios Positivo Casa Inteligente. Segundo ele, de forma fácil, rápida e sem parafusos, o usuário pode instalar a Smart Câmera Wi-Fi 2ª Geração em um ponto estratégico, direcionar o ângulo de visão para onde desejar e monitor o filho que está brincando no quarto, o movimento do escritório onde trabalha ou até mesmo a porta da residência.

Além do suporte, kit de fixação e guia rápido de instalação, a Smart Câmera Wi-Fi 2ª Geração vem com fonte CA/CC 5V/1A e cabo de alimentação. Compatível via Wi-Fi com smartphones Android e Apple e com o dispositivo de comando de voz Amazon Alexa e Google Assistente, pode ser integrada pelo aplicativo gratuito Positivo Casa Inteligente com os kits de automação e kits de segurança vendidos separadamente pela marca, e tem um ano de garantia.