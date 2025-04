Skydome completa um ano de acesso antecipado e relança todos os itens de eventos anteriores

Na próxima quarta-feira, 10/11, Skydome, o game brasileiro de tower defense criado pela Kinship Entertainment e publicado no Brasil pela Nomad EGL, completa um ano em acesso antecipado, que é quando um jogo é liberado para o público ainda durante seu desenvolvimento. Para comemorar, a Kinship relança todos os itens que já foram disponibilizados em eventos in game e que fizeram sucesso com os jogadores, como skins de personagens, torres e muralhas, além de ícones animados e estandartes.

“A volta destes conteúdos é uma ótima oportunidade para os fãs de Skydome completarem suas coleções de clássicos que fizeram sucesso e não estavam mais disponíveis. Além disso, os itens inéditos e personalizados do Halloween, lançados na última quarta-feira, 27/10, seguem temporariamente no game”, explica Cheny Schmeling, cofundador da Kinship e diretor de Skydome.

“Estamos muito felizes com tudo o que realizamos neste último ano, como o nosso primeiro torneio oficial e várias parcerias, como com o Escritório Internacional da InvestSP em Xangai e a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade do Estado de São Paulo, para levar o jogo ao crescente mercado chinês de jogos eletrônicos. Vamos continuar trabalhando para entregar uma experiência única, divertida e desafiadora aos jogadores de todo o mundo”, conta João Gava, cofundador da Kinship e CEO da Nomad EGL.

Todos os itens clássicos e os temáticos de Halloween estão disponíveis na loja do Skydome até 10/11 e podem ser adquiridos por diamante, moeda do jogo que é obtida com dinheiro real, ou com ouro, moeda conquistada no desenrolar da partida e que pode ser usada para comprar itens ou baús que, ao serem abertos, entregam itens sortidos. Assim, quanto mais jogar, mais ouro o jogador consegue acumular e, consequentemente, mais itens poderá comprar ou baús poderá abrir para encontrar os conteúdos relançados ou temáticos.

Nuuvem. Desde seu lançamento em acesso antecipado, o game brasileiro de tower defense criado pela Kinship Entertainment e publicado no Brasil pela Nomad EGL vem passando por grandes mudanças para se aproximar cada vez mais do cenário competitivo de eSports, entregando muitas novas mecânicas, personagens, conteúdos e seu primeiro torneio oficial, o Defense! – Edição Alfa, que foi vencido pelos brasileiros da TOPI em agosto. Gratuito e em contínuo desenvolvimento, Skydome está disponível para PC nas lojas digitais Steam