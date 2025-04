HyperX supera marca de um milhão de microfones USB distribuídos globalmente

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, acaba de ultrapassar a marca de um milhão de microfones USB distribuídos globalmente¹. Neste segmento de mercado desde 2019, a HyperX logo se destacou com o HyperX QuadCast, que se tornou uma escolha popular entre jogadores, streamers e influenciadores. Com o aumento da demanda por produtos desta categoria, a HyperX expandiu seu portfólio com o QuadCast S, que se destaca pelas possibilidades de customização, e o SoloCast, seu microfone de entrada, a fim de atender as necessidades de cada vez mais jogadores, criadores de conteúdo, estudantes, profissionais em home office, entre outros públicos que querem se comunicar em suas comunidades e ter mais produtividade no trabalho.

“A HyperX está orgulhosa e satisfeita por apoiar uma comunidade próspera de criadores de conteúdo, influenciadores e gamers com produtos de alta qualidade para atender as necessidades individuais de setup de usuários com diferentes perfis”, disse Kevin Hague, gerente geral da HyperX. “Com muita dedicação e trabalho, criamos uma linha de microfones com som claro e consistente, não apenas para gamers, streamers e casters, mas para estudantes e profissionais.”

Os microfones da HyperX contam com um sensor exclusivo e fácil de usar que coloca o dispositivo no mudo com um simples toque (tap-to-mute) e um indicador de status em LED que mostra quando o microfone está ativo. Além disso, são muito versáteis e compatíveis com a maioria dos pedestais de microfone e braços para boom². Todos os microfones HyperX podem ser usados com PC, PS4™ e Mac®, funcionam nas principais plataformas de streaming como Streamlabs OBS, OBS Studio e XSplit, e são certificados pela Discord e TeamSpeak™.

Tanto o HyperX QuadCast quanto o Quadcast S oferecem quatro padrões polares (estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional) para suportar diversas configurações e aplicativos de streaming. Os microfones vêm equipados com um shock mount antivibração e um filtro pop embutidos, um dial de controle de ganho convenientemente localizado e uma saída de fone de ouvido de 3,5mm para monitoramento do microfone em tempo real. Para oferecer ainda mais opções de personalização, o QuadCast S tem efeitos de iluminação RGB dinâmicos que podem ser customizados pelo software gratuito HyperX NGENUITY³.

Já o microfone HyperX SoloCast USB tira máximo proveito do seu design com condensador único, suporte giratório e inclinação ajustável para máxima eficiência em espaços estreitos, como sob um monitor. Esse microfone Plug N Play tem um padrão polar cardioide que prioriza as fontes de som diretamente na frente do microfone e fornece áudio de qualidade para editores de vídeo, streamers e gamers, entre outros perfis de usuários.

Desde o lançamento do primeiro HyperX QuadCast, a HyperX vem ampliando sua linha de microfones a fim de proporcionar aos gamers, streamers e criadores de conteúdo uma gama ainda maior de opções confiáveis e de alta qualidade. Os microfones da HyperX já receberam diversos prêmios e são os preferidos de muitos criadores de conteúdo, influenciadores, jogadores e equipes, incluindo as organizações de eSports FaZe Clan, Team Liquid e XSET Gaming.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos

1 Com base nos registros internos de vendas de microfones desde 2019.

2 Braço boom de microfone não incluído na caixa do SoloCast.

3 Luz RGB com duas áreas customizáveis via software HyperX NGENUITY.