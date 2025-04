CPN anuncia 6ª temporada cheia de novidades

No próximo dia 09 de novembro, a CPN estará de volta com novidades! O torneio, que é idealizado por Nobru, jogador e cofundador do Fluxo, e organizado pela 3C, gaming partner especializada no desenvolvimento de projetos de esports, segue para a sexta temporada com novas disputas. Além do tradicional Battle Royale, que nesta season renderá vagas para a La Copa, o torneio também contará com uma competição presencial de 4×4, no estilo Contra Squad, onde os times serão formados por jogadores mobile e emuladores. Outra novidade é que, durante as primeiras fases do torneio, a transmissão acontecerá por meio das streams dos jogadores e times participantes, sem a tradicional transmissão oficial.

Para Nobru, a CPN cresceu tanto que precisava de algumas novidades, atendendo às solicitações da comunidade: “É isso, minha tropa, a CPN tá chegando com várias novidades! Nunca imaginei esse sucesso todo, mas nos tornamos o principal torneio independente de Free Fire para Emuladores. Crescemos tanto que precisávamos ir em busca de novidades, por isso, essa temporada chegará com uma nova disputa para apimentar ainda mais o torneio. Espero que gostem, família”.

Como funcionarão as disputas:

CPN – Battle Royale – O Battle Royale ocorrerá no formato já conhecido entre os dias 09/11 e 02/12. Durante a primeira fase do torneio, que será a fase de grupos, 24 equipes que se dividirão em 4 grupos e lutarão entre si para conquistar uma vaga nos playoffs. Os 18 melhores times seguirão no torneio e disputarão um lugar na fase final. Durante as finais, o melhor colocado entre as 12 equipes classificadas se sagrará o grande campeão, enquanto os seis primeiros garantirão uma vaga para a La Copa, que acontecerá entre os dias 06 e 09 de dezembro.

CPN Arena – A disputa do 4×4 será realizada entre os dias 16, 17 e 18 de novembro, com times convidados que irão se enfrentar frente a frente. Nesse modo, as equipes serão formadas por 2 jogadores do mobile e 2 jogadores do emulador e se enfrentarão diretamente no formato Contra-Squad. Os melhores colocados avançam diariamente até o último dia. O vencedor da última disputa se consagra como o campeão.

Confira o calendário completo da CPN:

Essa será a sexta edição da CPN, que já distribuiu mais de R$ 250.000,00 em premiações e já soma mais de 15 milhões de visualizações totais em seu primeiro ano. Nesta edição, a CPN dará seis vagas à La Copa, maior torneio latino americano de Free Fire para Emuladores, que teve a Elite como sua última campeã.