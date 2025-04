Inscrições para a 4ª edição do Cbolão começam hoje

Estão abertas, a partir de hoje, 6 de novembro, as inscrições para a 4ª edição do “Cbolão”, maior torneio beneficente de League of Legends do Brasil que foi criado pelo ex-jogador profissional e produtor de conteúdo, Gustavo “Baiano” Gomes. O formato da competição continua o mesmo, além de seis times convidados, o campeonato tem duas vagas abertas ao público, sendo uma pelo Qualificatório “MonoChampions”, onde cada jogador deverá escolher apenas um campeão e utilizá-lo durante todo o torneio e a segunda definida através de um Qualificatório Aberto, onde qualquer jogador pode inscrever o seu time. No total, o torneio vai distribuir R$ 60 mil reais em premiação. Os campeões dos qualificatórios abertos garantem vaga no torneio, além de R$ 5 mil reais para cada. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial até o dia 16/11.