Free Fire: Nova equipe feminina é anunciada pela TropiCaos

A TropiCaos, a mais nova organização de eSports eletrônicos e entretenimento do Brasil, acaba de anunciar seu time feminino para a disputa de campeonatos de Free Fire. A primeira competição que o time está disputando é a Pro League Feminina. As jogadoras escaladas são: Nix, Fran, Rianny e Fefe. Assista aqui o vídeo de apresentação do time. Além de uma equipe altamente competitiva, o diferencial da TropiCaos está em um Staff Técnico que acompanha a equipe recém-formada e foca no alto rendimento das jogadoras, composto por manager, treinadores, analistas, preparadores físicos, psicólogos e nutricionistas especializados no mundo gamer . “Acreditamos que bons resultados vêm também de um suporte para o desenvolvimento profissional, físico, interpessoal e psicológico”, revela Rodrigo Martinez, o Rodra, CEO de TropiCaos. Já para Matheus Teixeira, Diretor Esportivo da TropiCaos, “o time feminino qualificado é uma das possibilidades que vislumbramos, principalmente com a disputa em competições mista, formada pelos destaques da equipe feminina e masculina”.

Ainda de acordo com Matheus, o objetivo da TropiCaos na Pro League Feminina é levar o nome da brasilidade e diversidade para o topo, e provar cada vez mais que as meninas merecem espaço no eSports nacional. Jogadoras Capitã e Rush 1

Ana Clara

@ nixff.br Rush 2 e 3 – Granadeira

Fran

@fraanxp_ Rush 3

Belli

@bellixff Rush 3

Fefe

@ff_fefe09 Suporte – Granadeira

Anny

@ri_anyy

Staff Técnico

Head Coach

Diefferson “Dieff” Rezende

Natural de São José do Rio Preto – SP, 26 anos, tem experiência de organização de “XTreinos” de Série A, foi coach pela Bounce e pelo Santos/REAL, onde fez a proeza de ser o único time a não ser rebaixado da Série A na LBFF 5, e vem para ser o Head Coach da TropiCaos, junto com seu irmão, Rezend.

Analista

José “Rezend” Augusto

Natural de São José do Rio Preto – SP, 19 anos, com experiência em análises de times de Série A e Série B, vem com a sua expertise em análise, sendo o analista da TropiCaos ao lado do seu irmão, Dieff.

Preparador Físico

Danillo Costa Franco – @danillocosta_trainer

Preparador Psicológico

Gabriel Rodrigues Martins de Oliveira

Nutricionista



Especializada em Nutrição Clínica Esportiva e Funcional Renata Gomes de Castro Abadio – @renatagomesnutriEspecializada em Nutrição Clínica Esportiva e Funcional Nutricionista

Cristhianne Soares Silva Moraes, Mestre e Doutora em Ciências Farmacêuticas – @crismoraesphd

Especializada em Nutrição Esportiva e Obesidade