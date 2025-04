Dicas de segurança online da McAfee contra Malwares

Golpistas anônimos por trás de uma criptomoeda do Squid Game oficialmente puxaram o tapete do projeto, ganhando cerca de US $ 3,38 milhões de investidores desconhecidos. Este é apenas um dos vários golpes online vinculados à série Round 6, já que os cibercriminosos continuam a encontrar maneiras de lucrar com a popularidade do programa.

A McAfee, líder global em proteção online, avaliou um aplicativo malicioso encontrado na Google Play Store baseado na série Round 6, que infectou os dispositivos de diversos usuários com malware. Por isso, a McAfee recomenda as seguintes dicas para ajudar os consumidores a aproveitar a vida on-line com confiança (dicas disponíveis também aqui):

Evite lojas de aplicativos de terceiros – ao contrário do Google Play e da App Store da Apple, que têm medidas para revisar e avaliar os aplicativos para ajudar a garantir que sejam seguros, sites de terceiros podem não ter esse processo em vigor.