Carrefour lança mapa no jogo Fortnite para estimular a alimentação saudável e o desenvolvimento sustentável

O Carrefour está lançando no Fortnite, da Epic Games, o seu próprio mapa criativo, que vai permitir que os jogadores recuperem a vida por meio de uma alimentação saudável. O jogo online que é febre entre mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, transporta os jogadores por meio do mapa do Carrefour a uma loja ecológica que fomenta um consumo responsável, por meio de elementos como os pontos de carregamento de veículos elétricos, painéis de energia solar, caminhões de transporte de mercadorias que funcionam a Biometano, aproveitamento de luz natural, uma zona de pesca responsável e uma exploração pecuária que respeita o bem-estar animal.

Com a intenção de envolver os gamers na proposta de uma alimentação mais equilibrada e ao desenvolvimento ambiental sustentável, no “Mapa Saudável” os jogadores podem se curar exclusivamente com vegetais, frutas e peixes, substituindo o que seriam os kits de cura para recuperar pontos de saúde e continuar a partida.

A criação do mapa originou dos esforços do movimento “Act For Food”, um conjunto de iniciativas do Grupo Carrefour que estimula a transição para uma alimentação mais saudável, sustentável e consciente, transformando a ideia de que produtos saudáveis e orgânicos são caros ou inacessíveis. Entre as premissas do movimento, o Grupo acredita no poder de comer bem para viver bem e que essas práticas podem – e devem – ser acessíveis. Por isso, criaram esse movimento que apoia os consumidores na transição alimentar, os produtores na mudança de mentalidade e, assim, transforma também o mercado.

O Fortnite está disponível para consoles e computadores e o mapa do Carrefour pode ser acessado no Modo Criativo com o código: 6671-9497-0398. A concepção e construção do mapa foi elaborada pelo youtuber irlandês MakaMakes” e seu estúdio “Beyond”, famosos pelos mapas criativos do jogo.