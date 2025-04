C6 Bank lança recurso inédito para pagar compras do cartão de crédito com pontos

O C6 Bank acaba de lançar a funcionalidade inédita Pague com Pontos, que permite usar o saldo acumulado no Programa de Pontos Átomos como crédito em dinheiro para pagar compras na fatura do cartão. Esse recurso é conhecido no exterior como PWR, sigla para Pay With Rewards, e chega ao Brasil exclusivamente no C6 Bank em parceria com a Mastercard.

É possível utilizar o Pague com Pontos imediatamente após a aprovação da compra no cartão de crédito, quando a transação aparece na linha do tempo do cartão. Assim como no acúmulo de pontos, não é necessário esperar o fechamento da fatura para utilizar o benefício. Basta acessar a linha do tempo de cartões e trocar os pontos. O crédito do valor será realizado na fatura em aberto ou na próxima fatura.

Um dos diferenciais do Pague com Pontos é que todas as compras feitas na modalidade crédito que acumulam pontos são elegíveis à conversão de crédito na fatura, sem distinção de valor ou tipo de estabelecimento. Os itens conversíveis são identificados na linha do tempo com a letra “A”, de Átomos. Valores referentes a transações que não pontuam, como tarifas, juros e saques, não são contemplados pelo recurso.

A funcionalidade está disponível para todos os clientes que tenham um cartão C6 Carbon ou Cartão C6 que opere na modalidade crédito e que tenham saldo no Programa de Pontos Átomos. A interação acontece no ambiente de cartão de crédito.

O Programa de Pontos Átomos é o programa de fidelidade do C6 Bank. Nele, o cliente que usa o cartão C6 acumula pontos em todas as compras no crédito ou débito e o cliente C6 Carbon pontua em todas as compras no crédito. A adesão ao programa é gratuita e automática, valendo a partir da primeira compra com cartão C6 ou C6 Carbon, e os pontos não expiram.

“Com o Pague com Pontos, os clientes C6 Bank têm mais uma opção para usar o saldo de pontos acumulados. Além do cashback com dinheiro na conta, da transferência de pontos para companhias aéreas e dos mais de 60 mil produtos em condições especiais na C6 Store, agora, os pontos podem ser convertidos em crédito na fatura do cartão”, diz Maxnaun Gutierrez, head de produtos e pessoa física do C6 Bank.

Conversão de pontos

Para usar o Pague com Pontos, basta o usuário selecionar, na linha do tempo do cartão, as compras cujos pontos ele deseja converter. O Pague com Pontos pode ser usado em múltiplas compras da fatura, desde que os itens sejam elegíveis com o “A” e o cliente tenha saldo de Pontos Átomos suficiente para fazer a conversão.

Em cada um dos itens elegíveis da fatura é possível converter 100% do valor da compra em pontos ou usar 100% do saldo em pontos na conversão. O cálculo é feito automaticamente pelo aplicativo. A proporção de conversão de Pontos Átomos em crédito é dinâmica e pode ser consultada em tempo real por meio da simulação que é feita antes de confirmar a troca de pontos.

Confira como usar o Pague com Pontos na fatura:

Passo 1: Acesse a linha do tempo de cartão de crédito e clique em “Ver Mais”

Passo 2: Verifique quais são as compras elegíveis ao Pague com Pontos; elas estarão sinalizadas com um “A”, de Átomos

Passo 3: Deslize da direita para a esquerda para ativar a opção Pague com Pontos e faça a simulação da conversão de Pontos Átomos de uma compra em crédito na fatura

Passo 4: Confirme as informações e aguarde a validação do token

Passo 5: Pronto! O saldo de pontos usado será debitado do Programa de Pontos Átomos e o valor convertido será creditado na fatura do cartão de crédito em até 7 dias

Atenção: Não há estorno nas transações originais da fatura