Claro lança discovery+ com exclusividade no Brasil

A partir do dia 9 de novembro, o discovery+ chega ao Brasil e a Claro é a única operadora parceira do streaming no lançamento do serviço. A novidade reforça a Claro como hub de conteúdo, que leva sempre o melhor do entretenimento para o cliente com praticidade, para assistir o que quiser, quando e onde quiser. Parceiras há mais de 20 anos, a Claro e a programadora vão oferecer, em primeira mão, o conteúdo completo da plataforma de streaming com acesso liberado e sem custos para os clientes da Claro, dos serviços móvel pós-pago, banda larga e da TV por assinatura, até o dia 8 de dezembro.

O serviço estará disponível a um custo mensal de R﹩21,90 e, durante o mês de lançamento, clientes da operadora contarão com uma condição exclusiva, com acesso gratuito ao streaming por até um ano na contratação de um dos planos participantes de Banda Larga, Celular ou TV por assinatura. Os clientes do Claro box tv ainda poderão contar com o discovery+ disponível diretamente na sua TV pelo canal 834. Tudo isso com a comodidade de realizar a contratação pelo controle remoto e pagamento diretamente pela fatura da operadora.

“A parceria com a Discovery é de longa data e trazer o discovery+ para nossos serviços é garantir que o assinante da Claro tenha acesso às melhores produções da programadora. Estamos cada vez mais agregando parceiros importantes em nossos serviços, tudo isso para oferecer a melhor opção de TV ao cliente, que está no centro de tudo que fazemos”, comenta Ricardo Falcão, diretor de TV da Claro.

O discovery+ é um serviço global de streaming de propriedade e operado pela Discovery Inc., que apresenta um catálogo de produções inéditas e os consagrados conteúdos da Discovery, incluindo Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Home & Health, HGTV, Food Network, TLC, ID, Animal Planet, Discovery Turbo e Discovery Science.

Serão diversos conteúdos disponibilizados, desde programação infantil, com Discovery Kids, até séries e franquias queridas pelo público, como Largados e Pelados e Irmãos à Obra. São 40 títulos originais em produção para os próximos dois anos e 150 em desenvolvimento na América Latina, além de mais de 200 produções originais internacionais para estrear nos próximos meses.

Entre os destaques da plataforma estão: Largados e Pelados Brasil, a primeira versão nacional do programa que é um sucesso do canal Discovery e já virou ícone pop, Mestres da Sabotagem – Edição Especial, uma competição gastronômica onde saber cozinhar é tão importante quanto sabotar os adversários. A série Mundo Curiozoo, live-action original e inédito produzido inteiramente no Brasil, é o spin-off de O Zoo da Zu, sucesso do canal Discovery Kids. Para os fãs de documentários, Um Planeta Perfeito, superprodução distribuída pela BBC Studios com versão brasileira narrada por Antônio Fagundes, e Os Homens que Venderam a Copa do Mundo, documentário inédito sobre corrupção no mundo do futebol, também estarão disponíveis.

Para ativar o serviço, os assinantes deverão acessar o APP discovery+ e se cadastrar como cliente Claro. Com a liberação do app, a plataforma poderá ser encontrada das seguintes formas: para clientes banda larga, móvel e TV a cabo o acesso será pelo aplicativo e pelo site discovery+; já para quem possui Claro box tv, além do aplicativo ou site discovery+, o acesso também poderá ser feito pelo canal 834 no equipamento de TV da operadora.