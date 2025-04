Anker realiza promoção em novembro de fone de ouvido e caixa de som

A Anker, líder global em equipamentos inovadores para consumidores, realiza uma campanha com descontos de até 50% em sua linha de produtos soundcore (fone de ouvido e caixa de som portátil).

A promoção é válida entre os dias 11 e 13 de novembro e as aquisições podem ser realizadas através da sua loja oficial na Aliexpress.

Para conferir os produtos que estão na promoção, segue abaixo a lista:

1) Soundcore by Anker Life Q30 Hybrid (38% de desconto) – Link

2) Soundcore by Anker Soundcore Motion+ (32% de desconto) – Link

3) Soundcore by Anker Motion Boom (26% de desconto) – Link

4) Soundcore 3 Bluetooth Speaker (32% de desconto) – Link

5) Soundcore by Anker Life P2 (42% de desconto) – Link

6) Soundcore by Anker Life P3 (41 % de desconto) – Link

7) Soundcore by Anker Life P2 True Wireless (50% de desconto) – Link

8) Soundcore 2 Portable (50% de desconto) – Link