BIG Festival abre inscrições para desenvolvedores de jogos

O BIG Festival, o maior festival de games, criação, negócios e networking na América Latina, abre hoje (8) as inscrições para jogos independentes e para sugestões de palestras para sua 10ª edição, que acontece de 5 a 10 de julho de 2022. Serão milhares de dólares em prêmios para os melhores jogos, e o prazo para inscrever jogos ou palestras vai até 28 de fevereiro de 2022 – às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site do BIG Festival. Serão aceitos todos os tipos de jogos, em qualquer plataforma, publicados ou não, contanto que possam ser jogados pelo Comitê de Seleção do Festival. Os jogos já lançados comercialmente serão aceitos contanto que tenham sido lançados há no máximo dois anos da data do festival. 10 anos de BIG Em 2022, o BIG Festival comemora 10 anos de história com uma edição especial, que trará uma série de novidades. O evento deve acontecer tanto presencialmente, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, quanto online. Em sua última edição, totalmente virtual, o Festival teve números recordes, impactando mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Confira outros números do evento: