ViewSonic anuncia novo monitor de jogos ELITE XG320U 4K e taxa de atualização de 144 Hz

ViewSonic Corp., fornecedora líder global de soluções visuais, anunciou o novo monitor de jogos ViewSonic ELITE ™ XG320U na Pepcom. Este monitor de 32 polegadas está equipado com as mais recentes tecnologias e recursos como: resolução nativa 4K Ultra HD, taxa de atualização de 144 Hz, overclock de 150 Hz, tempo de resposta de 1 ms (MPRT) e HDMI 2.1 para garantir compatibilidade com PCs e consoles de próxima geração.

Projetado para uma experiência verdadeiramente envolvente, o XG320U vem com VESA DisplayHDR ™ 600 e Adobe 99% de cobertura de cores RGB para uma reprodução de cores impressionante. Equipado com a tecnologia de pontos quânticos, o monitor ViewSonic XG320U garante que os usuários possam maximizar todo o potencial de seus equipamentos de jogos.

O XG320U é certificado com a tecnologia AMD FreeSync® Premium Pro e PureXP Motion Blur Reduction para jogos rápidos com a mais alta qualidade visual. “O ViewSonic ELITE XG320U é o resumo do que a empresa continua a trazer para jogos de alta tecnologia”, disse Jeff Muto, diretor de linha de negócios da ViewSonic. “Este monitor foi projetado com as tecnologias mais recentes para que os jogadores possam ter a melhor experiência de jogo por meio de imersão completa, incrível precisão de cores, capacidade de resposta e texturas ultra suaves. É a combinação perfeita de recursos, potência e velocidade, que garante que pode ser usado com consoles de próxima geração. ”

Um design de boards finas com iluminacao RGB que oferece um ambiente ideal com configurações da arena na sua propria casa. Uma organizadora e fixadora de cabos mantem a sua mesa livre de cabos entrelaçados para criar um ambiente , ordenado e confortável.

Para maior conforto durante as sessões de maratona, o XG320U é compatível com o conforto visual certificado pela TÜV. Projetado com ajustes de inclinação, rotação e altura, os monitores fornecem uma ampla gama de movimentos para a posição de visualização ideal.

XG320U

– Monitor de jogos IPS de 32 polegadas com resolução nativa de 4K (3840×2160);

– Taxa de atualização de 144 Hz em um único cabo 4K (compatível com HDMI 2.1);

– Taxa de atualização máxima de 150 Hz com overclock usando DisplayPort;

– Tempo de resposta de 1 ms (MPRT) com tecnologia PureXP ™;

– Tecnologia AMD FreeSync Premium Pro;

– VESA DisplayHDR 600 e Adobe 99% de cobertura de cores; Brilho de 400 cd / m2;

– Inclui HDMI 2.1, DisplayPort, conectividade USB-A / B e saída de áudio.

Preço sugerido US$ 999 dólares na Kabum e Amazon.

Para mais notícias e informações sobre a ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.