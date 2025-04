Gaules bate recordes e se torna o streamer número 1 do mundo

O streamer Alexandre Gaules atingiu resultados impressionantes e alcançou números gigantes ao longo da transmissão do Major de CS:GO que aconteceu em Estocolmo, Suécia e que terminou no domingo (07). O pico de audiência chegou no dia 5 de novembro, com 342 mil dispositivos simultâneos conectados durante o jogo entre Fúria e Gambit durante o maior torneio de CS do mundo. Junto na programação, Gau ainda realizou a transmissão de cinco partidas da NBA. Com a transmissão do Major de CS:GO, o canal do streamer contabilizou 12,5 milhões de horas assistidas – atingindo uma média diária de horas assistidas duas vezes maior do que a média em 2021. Gaules ainda atingiu o recorde brasileiro de assinantes em seu canal, chegando a 70 mil assinantes em 7 de novembro, no último dia do Major.

Em outubro, os números alcançados pelo canal com o apoio da Tribo posicionam Gaules como o maior streamer do mundo em horas assistidas, ficando 2 milhões acima do segundo colocado – o canandense “xQcOW”. Para acompanhar tudo o que acontece basta acompanhar o canal oficial do Gaules.

Durante o Major foram transmitidas 73 partidas no canal Gaules e GaulesTV. Além disso, o canal teve participação in loco na competição com os streamers Liminha e Bt0, que foram acompanhar tudo de perto e gerar conteúdo para o canal. A ação, em parceria com a marca VamosGG, gerou uma série de episódios chamado “Mulas em Estocolmo”, com exibição no canal do Gaules no Youtube e durante as lives da Twitch e levou o carisma brasileiro e a força da Tribo para terras internacionais. A cobertura do Major também contou ainda com o apoio e transmissão em canais dos streamers como Apoka, VelhoVamp, Mch e Nahzinhaa.

No Twitter a hashtag #DIADEFURIA , levantada pela comunidade para apoiar o time brasileiro no campeonato alcançou números impressionantes durante o jogo contra a Gambit. Durante a transmissão, o canal alcançou o pico de 342,3 mil dispositivos simultâneos. A partida coroou a participação dos times brasileiros no Major que contou com o recorde de 21 jogadores dos times: Sharks, Godsent, Pain,Fúria e Team Liquid.

Para o Gaules, os números são apenas uma representação do empenho e trabalho realizado junto com a tribo, de seu trabalho. “Essa foi a primeira transmissão do Major em 2 anos, por conta da pandemia. Desde lá, muitas pessoas entraram para a Tribo e puderam se emocionar pela primeira vez com a transmissão de um Major de CS:GO. Esperamos cada vez mais levar esse mesmo espírito e essa paixão para milhares de torcedores brasileiros que amam o esporte eletrônico.