Kwai anuncia patrocínio ao projeto “G1 em 1 minuto”

Em um movimento que reforça a importância de se associar a conteúdos noticiosos relevantes, o Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, inicia o apoio ao “G1 em 1 minuto” com abrangência multiplataforma – na TV Globo, no site e nas redes sociais. Esta é a primeira vez que uma marca realiza patrocínio ao projeto.

O programa “G1 em 1 minuto” apresenta um resumo das principais notícias sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com uma linguagem acessível e em formato de vídeo de até 60 segundos, similar ao utilizado no Kwai. O patrocínio da plataforma engloba as edições do “G1 em 1 minuto” no desktop, no celular e no app. Na TV Globo, terá uma vinheta de oferecimento de 5 segundos no encerramento dos boletins durante a programação da emissora. A plataforma vai oferecer também o boletim exclusivo no canal do G1 no YouTube e marcar presença no Podcast Resumão, que traz as principais notícias do dia no cenário nacional.

“O Kwai também é um espaço para ver notícias e esta iniciativa reforça o nosso posicionamento como uma plataforma de conteúdo informativo. Além de nos associarmos a um dos portais mais importantes deste setor, ao apoiar o G1 em 1 minuto também enfatizamos o formato de vídeos curtos como uma tendência para conteúdos noticiosos relevantes e de qualidade e que está em total sintonia com nossa plataforma”, destaca Claudine Bayma, diretora de marketing do Kwai no Brasil.

O projeto de patrocínio ao programa foi totalmente desenvolvido pelo time de marketing do Kwai e a agência CP+B foi a responsável pela parte criativa do projeto.