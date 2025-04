Guia de Presentes 2021: Amazon ajuda clientes a presentearem nas festas de Fim de Ano

A Amazon .com .br reuniu uma série de dicas para facilitar o planejamento e seleção de presentes para criar a melhor experiência para os clientes durante as compras de Fim de Ano. As dicas do Guia de Presentes 2021 da Amazon. com .br (amazon. com .br /fimdeano) são organizadas por categoria: Dispositivos Amazon, Moda, Eletrônicos, Beleza e Cuidados Pessoais, Casa e Cozinha, Livros e eBooks, Entretenimento, Pet Shop, Bebidas Alcoólicas e Esportes. Além disso, também traz três guias temáticos: Celebre o Ano Novo, Decoração e Embrulhos, e Prepare Sua Ceia. É possível também filtrar por categorias de produto, ofertas disponíveis e faixa de preço (até R﹩50, até R﹩100, até R﹩150 e acima de R﹩150).

Com opções de entrega rápida e gratuita para todo Brasil, clientes contam com uma alternativa para quem for presentear à distância, com a possibilidade de enviar diversos itens já embalados para presente, acompanhados de um cartão com mensagem personalizada. Os consumidores que realizarem a primeira compra no site ganham frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Os membros Amazon Prime contam com entrega grátis e rápida para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens selecionados, sendo que mais de 50 cidades possuem entrega em um dia e mais de 700 cidades entregas a partir de dois dias. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R﹩ 99 em livros e acima de R﹩ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

7 Dicas de Compras de Fim de Ano

Para proporcionar a melhor experiência e contribuir com a organização para o Fim de Ano, a Amazon preparou 7 dicas de compras que vão ajudar os consumidores a manterem o orçamento e a encontrarem o presente perfeito que estão procurando. Com essas dicas em mãos, os clientes podem relaxar e realmente curtir tudo o que temporada de festas pode oferecer.

1. Planeje uma Lista de Compras

Antes de começar a pesquisar e comprar, é importante criar um plano. Reserve um tempo para organizar para quem está comprando, quais itens precisam estar em mãos para organizar ou para participar de uma festa, quando e onde comprar os itens da lista, e como planeja pagar pelas compras. Manter uma lista organizada no início economizará tempo e dinheiro.

2. Está sem ideia? Encontre um guia para se inspirar

Prepare a Ceia e Para os consumidores que precisam de um pouco mais de inspiração, um grande aliado é o Guia de Presentes 2021 (amazon .com .br /guiadepresentes). Para tornar as compras de Fim de Ano mais fáceis, a Amazon disponibilizou uma curadoria de produtos, em diversas categorias, como Decoração e Embrulhos Celebre o Ano Novo , com tudo para ajudar os clientes a se preparar para a temporada.

3. Compre com antecedência e economize

Aproveite as ofertas antecipadas para passar mais tempo curtindo as festas. Não há necessidade de esperar até o dia da Black Friday para começar suas compras de Fim de Ano e conseguir os melhores descontos, especialmente quando estão disponíveis algumas promoções. A Amazon. com .br iniciou o Esquenta da Black Friday mais cedo, com grandes ofertas o mês inteiro em diversas categorias de produtos. Os clientes podem começar a comprar hoje mesmo em amazon. com .br /blackfriday .

4. Aproveite o período prolongado para devolução de produtos e presentes

Na temporada de festas de Fim de Ano de 2021, produtos comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro que são vendidos pela Amazon ou que tenham o selo Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2022. Além disso, a Amazon. com .br permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente. Veja aqui mais informação sobre a Política de Devoluções e também como devolver um presente

5. Quer presentear, mas não tem o endereço para envio? Presenteie com um eBook!

A partir de 11 de novembro, a Amazon possibilitará presentear amigos e familiares com eBooks. Clientes poderão escolher um eBook à venda na Loja Kindle e selecionar a opção de ‘Compre para presente’. Depois, é só optar entre colocar um ou mais endereço(s) de e-mail para que cada destinatário receba um aviso sobre o presente que ganhou, ou gerar links de resgate que serão enviados para a conta do cliente distribuir como quiser. São mais de 5 milhões de títulos disponíveis na Loja Kindle que podem ser presenteados. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle. Para mais informações sobre a possibilidade de dar eBooks como presente, visite a página amazon. com .br /ebooksdepresente .

6. Aproveite descontos e vantagens exclusivas para membros Amazon Prime

A Amazon oferece aos membros Amazon Prime (amazon. com .br /prime) maneiras extras de economizar. Com ele, os membros podem obter o melhor em compras e entretenimento para tornar a temporada de festas mais prática e divertida. Vantagens como entrega rápida e gratuita sem valor mínimo de compra emmilhões de produtos, acesso antecipado a ofertas selecionadas na Amazon. com .br, acesso ilimitado a filmes e séries premiadas com o Prime Video e muito mais tornam o programa um ótimo aliado na temporada. Além disso, existem descontos e vantagens exclusivas para membros Amazon Prime (amazon. com .br/soparaprime).

7. Economize tempo e dinheiro com opções de frete grátis e rápido

Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 700 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 50 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R﹩ 99 em livros e acima de R﹩ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Confira abaixo algumas indicações do que será destaque neste ano na Amazon:

• Prepare a Ceia : Para quem quer se preparar para uma ceia perfeita para celebrar, a Amazon traz uma seleção de produtos para tornar as festas ainda mais especiais. São produtos que vão desde os tradicionais Panetone Chocottone , da Bauducco, até outras comidas típicas como petiscos, bebidas e frutas secas e outros utensílios e itens de decoração para montar a mesa.

• Decoração e Embalagens para presente: Seleção especial com dicas de decoração natalina para preparar a casa toda que vão desde as tradicionais árvores a itens para mesa e cozinha, como pratos e copos temáticos, até ornamentos como guirlandas, tapetes, bolas e bonecos de Papai Noel.

*a seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.