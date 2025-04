3 cursos para quem quer ingressar no mercado de tecnologia

O mercado de tecnologia se mantém extremamente aquecido, mas a falta de profissionais tem afetado as empresas na contratação. Pensando nisso, a Classpert, plataforma de cursos online, incorporou um novo modelo de negócio, trazendo profissionais renomados para ensinar sobre desenvolvimento, segurança, games, inteligência artificial, entre outros.

Segundo um estudo realizado pela edtech, a busca por conteúdos na área da tecnologia cresceu 39% no primeiro semestre de 2021, comparado com o mesmo período do ano passado. “Com o mercado extremamente aquecido os profissionais começaram a buscar por cursos que pudessem complementar suas expertises e houve pessoas que viram a oportunidade de trocar de área e começaram a consumir mais conteúdos educacionais para entender como funciona esse mercado”, destaca Felipe Bernardes, cofundador da Classpert.

A arte de criar estórias para videogames: Reconhecidos por criar franquias consagradas comoG.I. Joe, Transformers, Ghostbusters, Jurassic Park, Uncharted, Dead to Rights, Diablo 3, Ingress e Avatar, Batman: Rise of Sin Tzu,Flint Dille e John Platten estreiam na ClasspertX, sala de aula online com conteúdos exclusivos desenvolvida pela Classpert, com o curso “The Art of Writing for Video Games”.

Será um programa completo com duração de 10 semanas. As aulas serão divididas entre discussões ao vivo sobre o mercado e criação de games, projetos da vida real e um trabalho em equipe que levará à criação de roteiros e personagens para a indústria de jogos profissionais.

Making embedded systems: O curso focado na construção de sistemas, com a autora do best-seller: Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software e apresentadora do popular podcast Embedded, Elecia White, irá falar sobre as bases da programação de sistemas embarcados, para projetar e construir produtos próprios.