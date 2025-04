Samsung e IBM anunciam desafio de Call for Code para homenagear heróis do dia a dia

A Samsung Electronics Co., Ltd. e a IBM (NYSE: IBM ) anunciaram o Call for Code Honoring Everyday Heroes Challenge para incentivar os desenvolvedores corporativos a criar novas soluções de tecnologia e assim ajudar os heróis do dia a dia. A nova competição procura abordar os desafios enfrentados por entregadores, cuidadores de crianças, profissionais de saúde da linha de frente, educadores e muitas outras pessoas que foram inestimáveis para a sociedade durante a pandemia da Covid-19. As inscrições submetidas serão avaliadas por um painel de jurados da IBM e da Samsung e o vencedor receberá um prêmio em dinheiro, dispositivos Samsung e suporte para implementar sua solução.

“Nossos heróis diários nos apoiaram incansavelmente durante a pandemia e queremos tornar suas vidas e as de outras pessoas ao redor do mundo mais fáceis e produtivas, com novos níveis de conectividade e conhecimento da tecnologia”, ressaltou KC Choi, EVP e Head de Global Mobile B2B Team da Samsung Electronics. “Para conseguir isso, a inovação deve ser aberta. É por isso que temos trabalhado em estreita colaboração com a IBM, bem como nossas valiosas comunidades de desenvolvedores usando plataformas de código aberto. É também por isso que estou honrado em servir como um ‘Juiz Eminente’ para o Desafio Global Call for Code 2021, juntamente com outros líderes mundiais em sustentabilidade, negócios e tecnologia. Espero que os projetos enviados para os dois desafios do Call for Code ganhem vida”.

As inscrições para o desafio Call for Code Honoring Everyday Heroes devem ser capazes de rodar em um tablet, smartphone ou dispositivos wearable da Samsung, além de fazer uso de uma ou mais tecnologias de nuvem híbrida aberta da IBM, como IBM Cloud ou IBM Watson. Os participantes também terão acesso aos kits de ferramentas da Samsung, bem como aos dados da The Weather Company. O prazo para inscrições é até 20 de novembro e o vencedor será anunciado em 9 de dezembro. Além da tecnologia Samsung e de um prêmio em dinheiro da IBM, o vencedor receberá o suporte de ambas as empresas para ajudar a concretizar sua solução e assim fazer verdadeiramente uma diferença na vida dos heróis do dia a dia.

“IBM e Samsung têm uma longa história de sucesso comprovada, trabalhando juntas para melhorar os resultados de negócios para os clientes e também para o bem social”, disse Bob Lord, vice-presidente sênior de ecossistemas mundiais da IBM . ” No início deste ano , IBM, Samsung e outros trabalharam juntos para implantar Prometeo , a solução vencedora do Desafio Global Call for Code 2019. Estou ansioso para ver como os desenvolvedores podem usar nossas tecnologias abertas para beneficiar algumas das pessoas mais merecedoras do mundo de hoje, nossos heróis de todos os dias”.

A parceria entre Samsung e IBM se estende por mais de 30 anos, começando com trabalhos em semicondutores e agora em mobilidade, AI, 5G, Ind ústria 4.0 e redes . Na Samsung Developer Conference (SDC) , Samsung e IBM Consulting anunciaram uma colaboração para modernizar ambientes de trabalho híbridos com experiências móveis otimizadas para o Galaxy Z Fold3, desenvolvido em conjunto com as principais instituições de serviços financeiros.

Além disso, para acelerar a convergência da Indústria 4.0 entre aplicativos nativos da nuvem e mobilidade, IBM e Samsung estão pesquisando maneiras de trazer cargas de trabalho de IA em contêineres para dispositivos Android da Samsung com IBM Edge Application Manager. Este esforço se concentra no uso de contêineres em dispositivos Samsung para permitir que as cargas de trabalho sejam implementadas, gerenciadas e processadas de maneira flexível em instalações como fábricas, comércio, depósitos, hotéis e centros de distribuição para ajudar a impulsionar o desenvolvimento mais rápido de novos casos de uso poderosos para mobile e edge computing.

Samsung e IBM continuam a trabalhar juntas para criar serviços que permitam às organizações e desenvolvedores corporativos tirar o máximo proveito das redes de ponta, mobilidade e analytics.