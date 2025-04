Veja 5 gadgets para sua casa que estarão em oferta no maior festival de compras do mundo

A contagem regressiva para o maior festival de ofertas do mundo já começou! Às 5 da manhã do dia 11 de novembro, tem início o 11.11, festival global de compras que oferecerá descontos de até 80% em produtos de todas as categorias para os usuários do AliExpress, o serviço de vendas internacionais do grupo Alibaba. Este ano, a empresa prepara a maior edição do festival já feita ao longo de seus 12 anos de existência, criando uma atmosfera de entretenimento com shows e ações culturais pelo mundo, para acompanhar a onda dos descontos.

O festival conta com produtos de tecnologia avançada e que estão presentes nas categorias mais procuradas e compradas na plataforma. Buscando modernizar cada vez mais um ambiente, seja no trabalho ou em casa e torná-lo acessível por meio de “cliques”, as vendas estão disponíveis em lojas oficiais na plataforma e descontos imperdíveis para os consumidores brasileiros. Em anos anteriores, alguns produtos muito desejados pelos consumidores tiveram seus estoques esgotados antes do final do festival e, por este motivo, recomenda-se aos usuários que salvem em seus “carrinhos de compras” os itens que mais desejam e fechem os pedidos logo no início do festival, para assegurar as melhores ofertas.

Neste ano, pela primeira vez no Brasil, a plataforma disponibilizou um cadastro para lojas brasileiras participarem do evento. O método permite que lojistas brasileiros vendam para consumidores em todo o país e se beneficiem do tráfego acumulado pelo aplicativo e dos esforços de marketing que a companhia está fazendo para promover as vendas do 11.11 no país. Durante o festival, o AliExpress exibirá ainda “promoções relampado” ao longo do dia, que serão notificadas aos usuários por meio do aplicativo, além da distribuição de vários cupons de desconto. Em alguns casos específicos, produtos de marca podem exibir até 96% de desconto!

Separamos 5 gadgets de beleza de venda na plataforma que poderão ser encontrados por preços promocionais ao longo do festival. Veja lista abaixo.

LUMINÁRIA LED DE CHÃO MODERNA

Disponível por R﹩251 no 11.11.

Os cantos são uma parte de cada quarto, a maioria deles estão vazios. A lâmpada de canto de economia de espaço lindamente projetada se encaixa discretamente e perfeitamente em cantos. Uma verdadeira lâmpada de humor, para criar o ambiente ideal.

– Mudança de cor: Pode ser escurecido por controle remoto; sinal de até 30m.

– 16 + milhões de cores

– 350 p+ multicores modos/efeitos

– Material: Alumínio

– Altura: 140cm / 55″

– Comprimento do pé: 40cm/ 16″

– Luz: 20 w led

– Vida útil da lâmpada: 25,000 + horas

– Tensão de entrada: 100-240v/20w/50hz Comprimento do cabo de alimentação: 250cm/98″

Universal em todo o mundo adaptador incluído -adequado para uso em todo o mundo.

LUZ NÓRDICA MODERNA E MINIMALISTA

Disponível por R﹩ 129 no 11.11. Moderno 85-240v led wall mounted luz.

O uso de chips de led tem longa vida, boa estabilidade de luz, alta velocidade da luz, baixo consumo de energia. Não é apenas uma lâmpada de parede, mas mais como arte. Fácil de instalar, o pacote inclui os parafusos necessários, você pode instalar por si só. Perfeito para corredor, sala de estar, quarto, ilha da cozinha.

– Material: Metal Tensão: 85-240v

– Cor: Branco Cor da luz: luz branca, luz morna.

CORDÃO DE LUZES DE LED – CONTROLE REMOTO

Disponível por R$15,69 no 11.11

Especificações:

– Nome do artigo: luz de cortina de fio de cobre de prata led

– Material: plástico + fio de cobre de prata

– Tamanho: 3*3 m com 300 leds

3*2 m com 200 leds

3*1 m com 100 leds

– Classificação à prova d’água: IP65

– Carregamento: USB

– Tensão: dc 5v

– Fonte de luz: LED

– Quantidade de led: 100 / 200 / 300leds

– Cor do diodo emissor de luz: branco morno/branco fresco/colorido.

LOCALIZADOR DE OBJETOS SEM FIO

Disponível por R﹩ 120 no 11.11.

Este localizador sem fio remoto ajuda a localizar itens que você muitas vezes perde. Anexar o receptor a suas chaves, um controle remoto, uma bolsa, óculos, bastões, guarda-chuva, até mesmo ao celular, etc. para usar, basta pressionar os botões coloridos no controle remoto e seguir o som sonoro de áudio ligado ao receptor. O som ajudará a localizar seu item perdido com uma escala de até 40 metros de distância. Os receptores vêm com luz led vermelha (uma característica acessível ao procurar seus itens no escuro), bem como um suporte remoto.

CONTROLE UNIVERSAL PARA CASA INTELIGENTE E SMARTPHONES

Disponível por R﹩16,97 no 11.11. S08 grava sinais de ir para controlar sua tv, condicionador de ar e caixa de set-top. Fazendo tudo inteligente em sua vida através do seu telefone celular. APLICATIVO de controle remoto.

– Controle App: Baixe o aplicativo para o seu telefone e controle os aparelhos ir em casa

– Sob 2.4ghz rede wi-fi. Suporta ios 8.0 e acima & android 4.0 e acima dos smartphones. Trabalha com alexa e assistente de casa do google. Basta dar um comando de voz. Para controlar seus eletrodomésticos, não há necessidade de alcançar o interruptor e ativar os aparelhos manualmente.

– Suporta código ir aprendizagem (sinal de taxa 38k apenas). O controle remoto universal

– Pode ser usado para controlar os aparelhos elétricos através da função de aprendizagem. Basta ligar s08, certificando-se de que seu telefone se conectou a 2.4ghz wifi

– Baixe o aplicativo para o seu telefone e, em seguida, siga as instruções.