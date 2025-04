Promoção de aniversário do Razer Gold dará centenas de prêmios surpresa até o fim do ano, incluindo produtos da Razer exclusivos e limitados

O aniversário de três anos do Razer Gold promete uma festa de prêmios para os usuários do serviço de crédito unificado da Razer. De hoje, 11/11, a 29/12, jogadores do mundo todo poderão participar de uma promoção inédita e ganhar centenas de produtos gamer surpresa, inclusive periféricos e outros equipamentos da Razer exclusivos e limitados. A promoção também contará com bônus de Razer Gold, descontos, brindes, Razer Silver multiplicados e muito mais.

A cada semana, o Razer Gold revelará novos prêmios em uma dinâmica gamificada que poderá ser acompanhada pelo site oficial da marca e redes sociais. Para participar e concorrer, basta ter uma conta Razer Gold ativa e utilizá-la para recarregar a carteira do serviço, fazer compras ou resgatar recompensas com Razer Silver, os pontos do programa de fidelidade da marca.

Além das premiações e ofertas exclusivas divulgadas ao longo da promoção, serão sorteados três participantes e cada um ganhará um conjunto de prêmios especiais contendo uma caneca Razer Chroma, um teclado Razer Huntsman V2, um mouse Razer Basilisk V3, mais de R$ 1 mil de bônus em Razer Gold e um voucher de 100 mil Razer Silvers.

Mais informações sobre a campanha do terceiro aniversário do Razer Gold, inclusive sobre os prêmios disponíveis a cada semana, estão no site do Razer Gold.

Mais informações sobre outras promoções Razer Gold podem ser encontradas aqui .