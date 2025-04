5 coisas que você não sabia sobre o Flip, a tela interativa da Samsung

O retorno às atividades presenciais está mostrando que recursos interativos e tecnológicos nos ambientes de trabalho não são apenas bem-vindos, mas essenciais para atender às demandas de colaboradores, parceiros, clientes e usuários finais. A tela interativa Samsung Flip, por exemplo, é uma das ferramentas mais indicadas para facilitar a comunicação entre público e audiência no chamado “novo normal”, seja em salas de aula, escritórios ou estabelecimentos comerciais de todo tipo. Confira os principais recursos da Samsung Flip que podem melhorar a rotina das empresas:

Anote, desenhe e compartilhe

A tela interativa Samsung Flip permite que os usuários desfrutem da sensação familiar e natural da escrita tradicional em um formato digital versátil, que possibilita a escolha e o uso de várias cores, estilos e larguras à disposição. Colaborativo, o aparelho se adapta a até quatro pessoas escrevendo, desenhando ou fazendo anotações ao mesmo tempo na tela.

Tela de alta resolução

A Samsung Flip também conta com uma qualidade de imagem UHD consistente e clara que exibe imagens com alta precisão para diferentes fins, independentemente do ambiente ou caso de uso, o que garante visuais mais impactantes e interessantes para aulas, reuniões ou apresentações.

Conexões múltiplas

A conectividade da Samsung Flip proporciona uma experiência colaborativa totalmente sincronizada e de fácil uso, a começar pela porta HDMI para conectividade com diferentes dispositivos e a conexão WiFi para internet. Os usuários da Samsung Flip também podem conectar e realizar o espelhamento sem fio com aparelhos que suportam o sistema operacional Windows 10. Por fim, o sistema operacional TIZEN 3.0 oferece amplo espaço de armazenamento e uma interface intuitiva para localizar e acessar materiais salvos.

Design que prioriza estilo e conforto

Disponível na cor cinza claro, Samsung Flip conta com uma inclinação ergonômica de 4,5° e uma espaçosa bandeja frontal com suporte de caneta para que o usuário possa utilizar para colocar suas de ferramentas essenciais de trabalho e apresentação. O suporte portátil com rodas também facilita o manejo e o gira da tela em 90° caso necessário.

Quatro versões à venda

Atualmente, os usuários podem adquirir quatro versões diferentes do Samsung Flip no Brasil, com telas de 85”, 75”, 65” e 55”. Isso dá uma gama de opções mais variada para o uso, conforme as necessidades do negócio.

Para mais informações sobre o Samsung Flip, acesse a loja virtual, e não perca as novidades da marca em Samsung Newsroom Brasil.