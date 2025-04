Americas Elite League de PUBG MOBILE ganha 2ª edição com premiação de R$ 20 mil

Organizado pela Level Up, o Americas Elite League de PUBG MOBILE ganha sua segunda edição, serão 20 times convidados de várias regiões, entre Brasil, América Latina (LATAM) e América do Norte (NA), com a premiação total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para o 1º lugar.

Na última edição o time brasileiro Alpha7 foi o grande campeão, seguido da Honored Souls e Influence Rage, nomes que ainda estarão nesta segunda edição, assim como INTZ, Vivo Keyd, Black Dragons, iNCO Gaming, Loops Esport, Rise Esports, EOT Gaming, as equipes norte americanas Nova Esports, 19esports e XSET, e as LATAM Chivas eSports, 2Easy Esports, Team Queso, Estorm, VenTrue INC, Infinity e Aton eSports. As equipes serão divididas em cinco grupos para cinco partidas por dia, outros times ainda serão divulgados nas redes sociais oficiais do PUBG MOBILE.

O campeonato começa nesta segunda (15) e irá até o dia 30 de novembro, jogado inteiro online e a transmissão e apresentação serão produzidas pela Level Up, com uso do estúdio no escritório em São Paulo. A apresentação ficará por conta do trio Vespa, Pew3x e Imbatível. A premiação total do Americas Elite League será de R$ 20 mil, com o 1º lugar levando R$ 10 mil, o 2º lugar R$ 6,5 mil e o 3º R$ 3,5 mil.

A transmissão acontecerá nos canais oficiais do PUBG MOBILE para Brasil no YouTube , Facebook e Twitch , e também nos canais oficiais de LATAM no YouTube , Facebook e Twitch .