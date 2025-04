Philips realiza Live Commerce com descontos exclusivos para a Black Friday

Na próxima quarta-feira, 17 de novembro, às 19h, a Philips – empresa líder em tecnologia da saúde – realizará uma Live Commerce bem especial na plataforma Mimo. Com duração de uma hora, a cantora, apresentadora e Drag Queen, Aretuza Lovi, levará ao público uma lista com mais de 30 produtos com a qualidade e tecnologia Philips, além de descontos exclusivos para a ocasião. Thais Coatti, especialista de produto da marca, também estará na atração, explicando aos consumidores todos os benefícios e diferenciais dos itens apresentados na oportunidade.

Durante a transmissão, os espectadores poderão aproveitar descontos imperdíveis de diferentes segmentos que compõem a Philips Brasil, como Avent, Male Grooming e Beauty. Além disso, a companhia ainda reservou para a live uma surpresa especial para os consumidores finalizarem as suas compras.

“Será um momento de grandes ofertas para os nossos consumidores. Todo o evento foi pensado nos pequenos detalhes para levar ao público uma Live repleta de produtos com descontos imperdíveis, para que todos possam aproveitar e adquirir os itens da Philips na ocasião”, comenta Adrilles Carvalho, Diretor de Marketing de Consumo na Philips do Brasil.

Esse tipo de compra on-line, ao vivo e em tempo real é considerado febre na Ásia e vem revolucionando o varejo mundial na última década, sendo ainda mais impulsionado durante a pandemia. “Com os avanços da tecnologia, hoje, é possível oferecer uma experiência que reproduz a forma de comprar em uma loja física, porém, do conforto da sua casa. É a experiência mais pessoal que o digital pode oferecer, trazendo os produtos para ainda mais perto do consumidor”, explica Monique Lima, CEO e cofundadora da Mimo Live Sales – pioneira e maior plataforma de live commerce no Brasil, responsável por realizar a ação junto com a Philips.

Além disso, na Loja Online da Philips já está acontecendo a Pré-Black Friday, com descontos de até 60% durante toda a campanha, que ficará no ar até o dia 21 de novembro. Porém, durante a semana da Black Friday, entre os dias 21 e 28 de novembro, os descontos podem chegar a até 70% OFF no e-commerce da marca.

Serviço:

Live Commerce Philips, em parceria com a Mimo

Onde: Neste link

Data: 17 de novembro

Horário: Das 19h às 20h