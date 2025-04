Innistrad: Voto Carmesim chega a Magic: The Gathering Arena e celebra casamento vampírico

Felicidades aos noivos! A partir de hoje, 11/11, os jogadores de Magic: The Gathering Arena poderão aproveitar a nova coleção Innistrad: Voto Carmesim e participar do casamento vampírico entre Olivia Voldaren e Edgar Markov, regado a muito sangue e terror. Já a versão física da nova coleção entra em pré-lançamento amanhã, 12/11, e chega oficialmente em 19/11.

Na história da nova coleção do mais tradicional trading card game do mundo, Olivia Voldaren está em busca de poder absoluto e planeja colocar em prática um plano durante a noite eterna. Para isso, convoca um casamento com Edgar Markov e convida todos os vampiros de Innistrad para presenciarem essa união entre as duas prestigiadas famílias vampíricas.

Innistrad: Voto Carmesim traz mecânicas inéditas que remetem ao matrimônio entre os poderosos vampiros e ao plano assolado por seres assustadores. Os jogadores poderão fortalecer suas criaturas ao atacar, recortar palavras de cards e até mesmo se encharcar em sangue. Confira:

Treinamento – Quando uma criatura com “treinamento” atacar juntamente com outro card mais forte, ela receberá um marcador +1/+1.

Remover – Toda vez que o jogador colocar uma mágica instantânea ou feitiço com “remover” no campo de batalha, ele poderá pagar o custo alternativo da habilidade para retirar as palavras entre colchetes e alterar o efeito do card.

Fichas de sangue – As fichas de sangue são artefatos incolores que permitem ao jogador comprar um card ao pagar o custo de mana e descartar outro card.

Para mais informações sobre Innistrad: Voto Carmesim, acesse o site da Wizards of The Coast . Para conhecer mais sobre as mecânicas, assista ao vídeo do canal oficial de MTG no YouTube.