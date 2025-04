Projeto pioneiro cria forma de apoiar alunos na preparação para o ENEM dentro do Fortnite

Já imaginou poder jogar e se divertir enquanto estuda para o ENEM? Para tornar isso possível, a Estácio criou a “Expedição ENEM”, uma jornada épica em busca do conhecimento. Pela primeira vez, uma Instituição de Ensino Superior cria uma ação dentro de um dos maiores games do mundo, com o objetivo de ajudar os “ENEMzeiros” a fazerem as últimas revisões antes da prova e pegarem dicas de especialistas quanto ao controle de tempo e ansiedade, importantíssimos para uma boa nota. A parceria com o Fortnite reforça o investimento da Estácio em inovação e tecnologia para potencializar o aprendizado, tornando-a mais uma vez pioneira no segmento.

Derponce, um dos maiores streamers de Fortnite do país, será o responsável pela criação dos mapas personalizados dentro do jogo. As ações de apoio ao enemzeiro na reta final para a prova desenvolvidas pela Estácio contam com um guarda-chuva de ações, para deixar a experiência mais completa como desafios no TikTok, Podcasts e até E-Books preparatórios.

Eduardo Guedes, diretor de marketing da Estácio, explica que a ação reforça o posicionamento de inovação da instituição que se utiliza cada vez mais da tecnologia como aliada do aprendizado e, ao mesmo tempo que reforça a parceria da Estácio com os estudantes, uma vez que oferece cada vez mais oportunidades acessíveis de conhecimento. “A ação está em linha com a nossa estratégia de avançar cada vez mais no universo digital e nos posicionar como o principal player de educação, sempre investindo em inovação e tecnologia, para oferecer um conteúdo com alto padrão de qualidade para todo o Brasil” afirma Guedes.

A história do game conta que o planeta foi invadido por extraterrestres, que vieram pegar todo conhecimento humano. Os jogadores tentarão, então, recuperar o que foi perdido nos 5 Portais de Conhecimento, que representam campos do conhecimento humano: GAIA (Ciências da Natureza), HUM NIA (Ciências Humanas), EXPRESSIVA (Linguagens e Códigos), EXATIDÃO (Matemática) e IDEÁRIA (Redação). O gamer terá que passar por todos eles para chegar ao final, derrotar o alienígena e “desbloquear o seu ENEM”.

Quem concluir o jogo ganha cursos livres da Estácio totalmente de graça focados na preparação para o exame, como “10 passos para uma redação nota 10”, “Informações e dicas de estudo para o Enem”, e “Estudos da Língua Portuguesa” além de bolsa de estudos até 70% de desconto na graduação dos seus sonhos. “É natural que, na reta final para as provas, os estudantes estejam cansados e preocupados com o que vem pela frente. Foi um grande desafio preparar um conteúdo inovador, que ajudasse nos preparativos para o ENEM, mas de forma lúdica e descontraída” afirma Renata Rudge, gerente de marketing da Estácio.

Gameplay

Para ampliar a visibilidade da ação no mundo gamer, a instituição convidou Derponce para, além de criar os mapas personalizados e exclusivos da Estácio no Fortnite, produzir um vídeo de um Gameplay que pudesse propiciar uma imersão total dentro do jogo e, assim, garantir que experiência do aluno na Expedição ENEM fosse a mais rica possível. O gamer também convida a todos a chegarem ao final da empreitada e garantirem benefícios da Estácio no final.

“Quando a Estácio me convidou para participar de um projeto pioneiro, que unia Fortnite com os estudantes que vão prestar o Enem, eu não pensei duas vezes. Fazer esse mapa foi incrível, sempre me destaquei por ajudar jogadores dentro do servidor e, para mim, é a realização de um sonho poder ajudar fora também! São 5 mundos com desafios diferentes que vão trazer dicas bem didáticas para o Enem, mas sem esquecer a diversão e aventura, diz Derponce.

A cada fase que o usuário conseguir passar, ao longo dos 5 desafios no mapa da Estácio no Fortnite, ele terá acesso a palavras-chave que, ao final, se tornarão uma frase. Esta frase desbloqueará prêmios no hot site da universidade (https://desbloqueieseuenem.estacio.br/), como cursos livres que apoiam a preparação para o ENEM “10 passos para uma redação nota 10”, “Informações e dicas de estudo para o Enem”, e “Estudos da Língua Portuguesa” Além disso, os jogadores que completarem o jogo ganharão até 70% de desconto na graduação dos seus sonhos.

Desafio TikTok

Como o momento pré-ENEM é cheio de desafios, muitas vezes os estudantes se sentem bloqueados na hora de estudar. Pensando nisto, e no desenvolvimento do conceito “Desbloqueie seu ENEM” foi criado um desafio no TikTok para descontrair e desbloquear as inseguranças. A Ação do será dentro da editoria de ENEM da plataforma, realizada com os creators Laura Tuttman, Raissa Chaddad, Jean Paulo e Elana Valenaria, retratando momentos em que o aluno pode se sentir “travado” na hora de estudar para o ENEM, e mostrando formas de como se desbloquear para ir bem no vestibular. A trend seguirá dando dicas dentro da linguagem divertida e proprietária do TikTok, num espaço personalizado para a Estácio, exclusivamente para oferecer um conteúdo que ajude os alunos a se preparem melhor para o ENEM.



A Estácio criou uma série de podcasts exclusivos, com convidados que abordarão temas das provas, dicas e orientações para o grande dia. Os episódios poderão ser reproduzidos no hotsite e demais conteúdos ficarão disponíveis para download em formato de e-book. Todas as informações sobre as ações da Estácio para o ENEM estão disponíveis na landing page desbloqueie seu enem.

Os podcasts, leves e divertidos, serão apresentados pelo ator Laddy Nada (Gabriel Rocha) e contarão com participações especiais, dentre elas a Daniele Hypólito, que fez parte da equipe brasileira que conquistou a inédita oitava colocação nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, na China, o Hian Grylls (Tiktoker), a Mãe Diná (Rachel Siufi), professora de produção textual que mais acertou o tema da redação do Enem, o Curió (professor de matemática e influencer) e os professores Siciliano, do curso de Educação Física e Rodrigo Rainha, do curso de História da Estácio.