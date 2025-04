Dell apresenta novo design para linha de notebooks Inspiron

A Dell anuncia o lançamento da nova geração da série de notebooks Inspiron 15 com tela de 15 polegadas, processadores Intel Core de 11ª geração e sistema de resfriamento otimizado. Agora, os modelos da linha Inspiron passam a contar com as quatro bordas de sua tela Full HD ultrafinas.

O novo equipamento chega ao mercado com até 16GB de memória RAM e até 512GB de SSD. O sistema térmico foi redesenhado para permitir que a potência do dispositivo seja liberada preservando seu design fino. São dois tubos que ajudam a eliminar o calor do processador e da placa gráfica, movendo mais ar, além da inclusão de uma dobradiça que permite que o ar circule por baixo do notebook. Com um sistema de refrigeração repensado, esses equipamentos passam a ter maior durabilidade e são mais silenciosos. “A proposta dos novos Inspiron é elevar o patamar da tecnologia e do design da linha da Dell que é desenvolvida para atender a consumidores exigentes, que precisam de um equipamento versátil e que entregue os recursos essenciais para o uso do dia a dia”, explica Fabiano Honain, gerente de produtos da Dell Technologies. “São modelos feitos para quem quer estar sempre conectado, com bateria de longa duração, design ultrafino, minimalista e moderno, além, de integração prática e sem fio com smartphones, por meio do Dell Mobile Connect”, conclui.

O novo modelo conta também com um sensor de tampa aberta, que inicia o notebook instantaneamente quando aberto – mesmo se estiver completamente desligado ou hibernando – e um leitor de impressão digital que verifica a identidade do usuário rapidamente para login usando o Windows Hello. Além disso, o ExpressCharge minimiza consideravelmente o tempo necessário para a recarga.

O novo modelo ainda possui um design que foi trabalhado para uma melhor experiência de uso, incluindo apoio para as mãos em alumínio. A câmera conta com um sistema de privacidade, que protege contra um eventual constrangimento acidental em chamadas de vídeo.

Inspiron 15 3000 ganha bordas mais finas

Outro lançamento da linha é a nova versão do Inspiron 15 3000, que passa a contar com bordas mais finas do que as gerações anteriores em sua tela de 15,6 polegadas, que agora está disponível em Full HD para todas as versões do modelo e opções de processadores AMD Ryzen 7 3700U ou Ryzen 5 3450U.

Com desempenho mais responsivo – e mais silencioso – o novo Inspiron 15 3000 conta também com um teclado amplo, que inclui teclado numérico, e teclas 6,4% maiores. O software ComfortView ajuda a reduzir as emissões nocivas de luz azul e otimizar o conforto dos olhos em tempos de visualizações prolongadas, ao mesmo tempo que mantém cores realistas.

Para completar, os novos modelos da linha Inspiron (15 e 15 3000) já saem de fábrica com Windows 11 e foram otimizados para aproveitar a interface renovada do sistema operacional da Microsoft garantindo a melhor experiência multimídia do segmento. Quem adquirir esses novos Inspiron pela loja oficial da Dell também recebe gratuitamente a assinatura de 1 ano de McAfee Live Safe, que protege o computador e demais dispositivos do usuário contra ameaças online, protege a privacidade dos dados, assim como sinaliza quando há uma conexão de wifi arriscada, garantindo mais segurança durante o uso da máquina.

Preço e disponibilidade:

O Inspiron 15 está disponível na loja virtual da Dell e também no varejo a partir de R﹩ 5.998. O Inspiron 15 3000 também já pode ser adquirido por meio dos mesmos canais e tem preço inicial de R﹩ 4.099.

Detalhes:

Opções e Configurações do Novo Inspiron 15:

• Processador 11ª geração Intel Core i5 | Memória RAM 8GB | 256GB SSD | Placa de Vídeo Iris Xe | Tela FHD | Windows 11

Opções e Configurações do Novo Inspiron 15 3000:

• Processador AMD Ryzen 5 | Memória RAM 8GB | 256GB SSD | Tela FHD | Windows 11