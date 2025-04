Deezer anuncia novo recurso para podcasters que permite acessar estatísticas de diferentes programas de modo mais simples

Se você é um produtor de podcast, talvez já tenha ouvido falar do Deezer for Creators, o aplicativo da plataforma de streaming dedicado apenas para esse tipo de conteúdo, e que destaca todas as estatísticas de ouvintes e dados demográficos em um único painel. Isso significa que você pode descobrir o que seus ouvintes estão amando a qualquer hora, em qualquer lugar.

Esta semana, a Deezer anunciou que os podcasters agora também podem acessar estatísticas de todos os seus diferentes programas com uma única solicitação de acesso, usando apenas uma conta. Agora, ao invés de adicionar manualmente cada programa, você pode começar a mergulhar em todos os seus dados com apenas alguns toques.

Para acessar esse recurso basta, depois de baixar o aplicativo e criar uma conta, inserir o feed RSS de um de seus podcasts e em seguida, será mostrada uma lista completa de podcasts pertencentes ao mesmo e-mail, para que você possa reivindicar todo o catálogo de uma vez. Feito isso, basta validar a conta e está pronto para começar! Através desta página o usuário pode ver tudo, desde números de ouvintes recentes até idade do público e os dispositivos mais usados pelo público. É uma maneira perfeita de começar a personalizar seu conteúdo de acordo com os gostos do público.

Acesse agora a página da Deezer for Creators e saiba mais sobre como aprimorar os resultados do seu podcast com esta ferramenta.