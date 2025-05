Razer lança edição especial do mousepad Gigantus V2 personalizada com a marca do streamer Gaules

Uma parceria de peso promete agradar em cheio os fãs de games e eSports do Brasil. A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de lançar com exclusividade no país uma edição especial do mousepad gamer Gigantus V2 totalmente personalizada com a marca do streamer Alexandre Gaules, eleito personalidade do ano e melhor streamer brasileiro do prêmio eSports Brasil 2020.

O novo mousepad já está à venda com exclusividade no KaBuM! por R$149,90 e tem design totalmente customizado com o logotipo oficial do streamer e palavras que representam os valores da Tribo, nome dado à comunidade do Gaules. Assim como em sua versão tradicional, a edição especial do Gigantus V2 tem acabamento em tecido de microtrama texturizada com alto número de fios para proporcionar precisão pixelar e máxima capacidade de resposta e rastreamento aos usuários, independentemente do tipo de sensores dos seus mouses.

O Gigantus V2 Special Edition do Gaules conta ainda com espuma de borracha de alta densidade e base antiderrapante para que os jogadores estejam sempre prontos para fazer cada jogada com máxima estabilidade, precisão e conforto. O mousepad está disponível em tamanho large (45 cm de largura x 40 cm de profundidade x 0,3 cm de espessura).

“A relação entre Razer e Gaules começou há muitos anos e lançar um produto customizado da Tribo é um orgulho para todo o time da Razer Brasil, que o acompanha desde o início da carreira”, disse Vitor Martins, Regional Manager da Razer para América do Sul. “Confiamos que o lançamento irá agradar em cheio a comunidade de gamers e fãs de eSports que usam nossos produtos e acompanham em peso as lives do Gau.”

Gaules, que chegou ao posto de principal streamer do mundo na Twitch durante o Major de CS:GO de outubro, com quase 20 milhões de horas assistidas no mês, reforça a importância da parceria e trabalho realizado ao lado da Razer “No mundo dos esportes eletrônicos, ter seu mousepad assinado ou com a marca de um ídolo significa muito. Ter um item físico na casa das pessoas que acompanham a live todos os dias é um marco para o canal. Representa a força da comunidade e esse amor que recebo no dia a dia.”

A Tribo cuida da tribo

Como parte da parceria, Razer e Gaules concordaram em aproveitar o lançamento do Gigantus V2 Special Edition para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, todo o lucro das vendas do periférico será doado para uma organização não governamental e sem fins lucrativos, a ser definida.

Ficha Técnica

• Layout exclusivo e customizado com a marca da Tribo

• Superfície de tecido com microtrama texturizada

• Espuma de borracha de alta densidade

• Base antiderrapante

• Tamanho large: 45 cm (largura) x 40 cm (profundidade) x 0,3 cm (espessura)