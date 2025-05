Em nova campanha da Samsung, Juliette mostra como o Galaxy Z Flip3 5G traz praticidade e estilo a sua rotina

Juliette Freire, integrante do #TeamGalaxy, mostra como ter um Galaxy Z Flip3 5G* pode deixar sua vida mais fácil e prática graças as inovações que o formato dobrável permite. No vídeo da nova campanha da Samsung, que passa a ser veiculada a partir desta terça-feira (16), Juliette mostra algumas das facilidades e todo o estilo e versatilidade que um smartphone dobrável pode trazer para a sua rotina.

No vídeo, ainda na cama, Juliette acorda e lê as notificações de mensagens e dos aplicativos que recebeu durante a noite diretamente da tela externa do dispositivo, que é maior1 que as versões anteriores, permite que novas interações sejam realizadas e avisos e notificações sejam lidos de maneira mais fácil.

Depois, Ju é vista dentro de um avião, tirando selfies com o smartphones dobrado – a mesma tela externa que recebe notificações também é o visor perfeito para tirar selfies divertidas e cheias de estilo sem precisar desdobrar o Galaxy Z Flip3 5G.

A ação também mostra Juliette em uma banheira com o smartphone em mãos. Ela relaxa e mostra não ter nenhuma preocupação, já que o Galaxy Z Flip3 5G e o Galaxy Z Fold3 5G* são os primeiros dobráveis do mundo a terem resistência à água2.

E para finalizar, Ju coloca o smartphone parcialmente dobrado sobre uma mesa, que, por conta do Modo Flex3, pode ser utilizado como uma espécie de tripé: é só colocá-lo na mesa e fazer aquela pose pra bombar nas redes sociais com as mãos livres.

“O novo vídeo da Samsung com Juliette reforça a versatilidade do Galaxy Z Flip3 5G, que possibilita utilizar um smartphone de uma forma nunca vista antes. Seja para tirar fotos ou ler suas notificações sem desdobrá-lo, ou até guardá-lo no bolso da calça com facilidade graças ao seu tamanho portátil. Essa nova fase da campanha traduz os benefícios na prática ”, afirma Mario Sousa, diretor sênior de marketing e produto de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Confira abaixo a nova campanha da Samsung com Juliette: