Daniel Ricciardo desenhou itens no jogo anunciados no último episódio ‘After The Apex’ de F1(R) 2021

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) anunciaram hoje novos itens no jogo projetados pelo piloto de Formula 1® da McLaren Daniel Ricciardo para o modo online e o Minha Equipe de F1® 2021. No último episódio de ‘After the Apex’, Daniel assume o papel de um Diretor de Criação, projetando um traje de corrida, capacete e pintura de carro exclusivos, disponíveis no jogo a partir de hoje.

Apresentando o nível gratuito do Passe de Pódio*, quem joga F1® 2021 pode desbloquear o conteúdo por meio de XP, jogando vários modos de jogo e desafios. George Russell, da Williams, também projetou um conjunto de itens no jogo para os 30 níveis de conteúdo adicional da Série 3.

“Gostamos muito de trabalhar com Daniel e ver sua criatividade ganhar vida”, disse Paul Jeal, Diretor Sênior de Franquia F1® na Codemasters. “Jogadores e jogadoras também poderão desbloquear itens projetados por George Russell a partir de hoje e tenho certeza que irão correr para exibi-los online”.

F1® 2021, o jogo oficial do FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, apresenta vários novos recursos, incluindo o novo e emocionante modo história, Ponto de Frenagem, um Modo Carreira expandido que permite que duas pessoas se unam e corram em dupla, e o Início de Temporada Real com a opção de saltar para o campeonato em qualquer momento que já tenha ocorrido, adotando as classificações de pilotos e construtores em tempo real.

*Itens disponíveis como parte da Série 3 do Passe de Pódio, que acontece de 17 de novembro até 12 de janeiro de 2022.