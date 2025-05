Como a internet potencializa jogos de cartas como poker e outros esportes da mente

Jogos como poker, xadrez, bridge e damas existem há séculos, muito antes da palavra “digital” sequer surgir no vocabulário. Porém, é inegável que o “boom” da internet trouxe uma nova realidade para todas essas modalidades sob diversos aspectos, abrindo portas para qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse em praticar ou até jogar profissionalmente.

Recentemente, esses jogos ganharam ao status esportivo – são conhecidos como esportes da mente. Entender completamente esse cenário passa, necessariamente, por compreender qual o papel da internet na popularização dessas modalidades nos dias de hoje.

Poker online: uma febre mundial

Foto: Divulgação/partypoker

Desde meados da década de 90, o poker se beneficia pelo advento da internet, já que foi nesse período que surgiram as primeiras plataformas online do jogo que antes era exclusivo dos grandes cassinos de Las Vegas ou da Europa. Isso contribuiu para dar ao esporte da mente a magnitude que ganhou hoje, já que o número de jogadores no mundo virtual já supera o daqueles que jogam exclusivamente em torneios ao vivo.

O amplo acesso digital, portanto, democratizou a modalidade. Se antes era preciso se deslocar até clubes de poker para jogar torneios (é importante lembrar que nem todas as cidades do país possuem esses clubes), a situação é completamente diferente hoje, com uma ampla oferta de torneios diários e os chamados cash games disponíveis para todos que têm acesso à internet e uma conta em uma plataforma.

Há muito tempo, jogar poker online deixou de ser uma mera forma de entretenimento – para muitos, é a principal fonte de renda. Segundo levantamento do site especializado Pocket Fives, só no Brasil, jogadores de poker faturaram mais de US$ 20 milhões (cerca de US$ 110 milhões) nos últimos três meses em plataformas virtuais do esporte da mente.

Hoje, grandes marcas como World Series of Poker (WSOP) e World Poker Tour (WPT) investem cada vez mais em torneios 100% online, com premiações que não deixam em nada a desejar para aquelas oferecidas pelos mesmos campeonatos realizados em cassinos, como acontece desde a década de 70. A última edição do WSOP Online, por exemplo, distribuiu mais de US$ 90 milhões em premiações, o que mostra o tamanho e potencial deste mercado.

Xadrez e dama também se beneficiam da internet

Foto: Divulgação/Chess.com

Outros esportes da mente também contam com plataformas online e uma enorme comunidade engajada na prática dessas modalidades, como xadrez, drama, bridge e outros jogos milenares. É verdade que as cifras estão longe das premiações registradas em torneios de poker, mas a relevância que essas modalidades ganham merecem destaque.

O xadrez presenciou um “boom” com o lançamento da série “O Gambito da Rainha”, na Netflix. Uma das principais plataformas online do esporte da mente, o Chess.com bateu recorde de acessos em novembro do ano passado. Além disso, mais de 1 bilhão de smartphones possuem algum app de xadrez, de acordo com uma pesquisa da Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Transmissão de jogos abre novos caminhos

Além de um crescente número de jogadores em todas essas modalidades, também é cada vez maior o número de espectadores, graças a uma outra realidade proporcionada pelo mundo digital: a transmissão de partidas online. Ou seja, muita gente que não joga gosta de, pelo menos, assistir.

Plataformas de streaming como Twitch, Youtube e o próprio Facebook contam com canais especializados em poker, xadrez e até damas, gerando ainda mais interesse pela prática da modalidade e possibilitando outras fontes de renda a partir da prática desses esportes da mente com publicidade, subscrições, doações e até venda de produtos.

Se antigamente uma partida de poker era algo acompanhado somente por aqueles com assinatura de canais fechados (ou aqueles que se aventuravam em cassinos durante os grandes campeonatos), hoje é possível acompanhar grandes torneios apenas com alguns cliques, de forma gratuita. Isso mobiliza um outro mercado, o de narradores e comentaristas especializados nesses jogos, algo que também é bastante comum no crescente mercado de esports.

Conhecimento sem limites

Outro grande benefício que os esportes da mente ganham com a internet é a propagação de conhecimento, algo sem comparação com os primórdios desses esportes, quando existiam apenas alguns livros com estudos aprofundados.

Há milhares de produtores de conteúdo sobre esses jogos espalhados pela internet, seja em blogs e sites especializados, canais do Youtube ou podcasts gratuitos. Há também cursos pagos realizados 100% de forma virtual que possibilitam maior aprendizado aos iniciantes e constante evolução àqueles que já praticam algumas dessas modalidades.

Esse é, talvez, o maior legado que a união entre internet e esportes da mente proporciona: a democratização do acesso e do aprendizado dessas modalidades – ainda que haja algum custo envolvido. Fato é que o mundo virtual traz uma nova realidade para todas essas modalidades e ainda há espaço para muito crescimento, já que a chamada “era digital” está apenas dando os primeiros passos…