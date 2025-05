Kingston apresenta novo SSD, parte da linha Kingston FURY

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e armazenamento e soluções de tecnologia, anuncia a chegada do novo SSD Kingston FURY Renegade, próxima geração PCIe 4.0 NVMe M.2 drive para gamers, entusiastas e heavy users. O dispositivo oferece desempenho de ponta com capacidade elevada usando o mais recente controlador Gen 4×4 e 3D TLC NAND.

Ao utilizar a largura de banda disponível do PCIe 4.0, o SSD Kingston FURY Renegade atinge velocidades de até 7.300 MB/s de leitura e até 7.000 MB/s de gravação, entregando também até 1.000.000 IOPS (Input/Output Operations Per Second)1 para proporcionar ao jogador uma incrível estabilidade e uma ótima experiência durante os jogos. A unidade é desenvolvida para reduzir o tempo de carregamento dos games e aplicativos, facilitar a transmissão e captura, como também garantir o aumento da capacidade responsiva do sistema. Com opções de até 4TB de armazenamento, os usuários poderão manter uma extensa biblioteca com seus jogos favoritos, mídias e ainda sobrará espaço. Além de velocidades extraordinárias, o SSD Kingston FURY Renegade combina um fino formato M.2 e um discreto e avançado dissipador de calor em grafeno que mantém o SSD frio mesmo durante o uso intenso, permitindo um desempenho superior para PCs e notebooks sem precisar de espaço adicional para os tradicionais dissipadores, sendo também compatível com a solução da própria placa mãe do sistema.

“O Kingston FURY Renegade SSD ultrapassa os limites da tecnologia PCIe Gen4 para fornecer aos seus usuários uma alta performance para aprimorar as configurações dos jogos e melhorar a experiência como um todo”, afirma Paulo Vizaco, diretor executivo da Kingston Brasil e diretor de Etail na América Latina. “É possível também combinar o Kingston FURY Renegade SSD com a linha de memória Kingston FURY para turbinar ainda mais o setup”, adiciona.

O SSD Kingston FURY Renegade está atualmente disponível nas capacidades de armazenamento de 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. O SSD Kingston FURY Renegade possui garantia (4) de cinco anos e suporte técnico gratuito. Para obter mais informações, visite o site da Kingston.

Kingston FURY Renegade SSD

Número de série – Capacidade

SFYRS/500G – 500GB Kingston FURY Renegade SSD

SFYRS/1000G – 1TB Kingston FURY Renegade SSD

SFYRD/2000G – 2TB Kingston FURY Renegade SSD

SFYRD/4000G – 4TB Kingston FURY Renegade SSD

Recursos e especificações: Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

• Suba de nível com PCIe 4.0 NVMe: com inovador Gen 4×4, atinja velocidades de até 7.300/7.000MB/s(1) de leitura/escrita

• Aumente o poder da sua placa-mãe: faça uso do slot M.2 para aprimorar sua plataforma de jogos

• Mais espaço para jogar: obtenha todos os títulos e DLC mais recentes disponíveis. Desempenho com altas capacidades de até 4TB(2) para armazenar seus jogos e mídias favoritos

• Discreto dissipador de calor em grafeno: dissipação térmica avançada que mantém o drive frio durante o uso intenso. Proporciona um melhor desempenho para laptops de jogos e placas-mãe

• Fator de forma: M.2 2280

• Interface: PCIe 4.0 NVMe

• Capacidade(2): 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

• Controlador: Phison E18

• Armazenamento NAND: 3D TLC

• Sequência leitura/escrita:

• 500GB – 7.300/3.900MB/s

• 1TB – 7.300/6.000MB/s

• 2TB – 7.300/7.000MB/s

• 4TB – 7.300/7.000MB/s

• Leitura aleatória 4K leitura/escrita(1):

• 500GB – até 450.000/900.000 IOPS

• 1TB – até 900.000/1.000.000 IOPS

• 2TB – até 1.000.000/1.000.000 IOPS

• 4TB – até 1.000.000/1.000.000 IOPS

• Total de Bytes gravados (TBW)(3):

• 500GB – 500TBW

• 1TB – 1,0PBW

• 2TB – 2,0PBW

• 4TB – 4,0PBW

• Consumo de energia:

• 500GB – 5mW em repouso / 0.34W em média / 2.7W (MAX) leitura / 4.1W (MAX) escrita

• 1TB – 5mW em repouso/ 0.33W em média / 2.8W (MAX) leitura / 6.3W (MAX) escrita

• 2TB – 5mW em repouso / 0.36W em média / 2.8W (MAX) leitura / 9.9W (MAX) escrita

• 4TB – 5mW em repouso / 0.36W em média / 2.7W (MAX) leitura / 10.2W (MAX) escrita

• Limites de Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C

• Limites de Temperatura de funcionamento: 0°C~70°C

• Dimensões:

• 500GB-1TB – 80mm x 22mm x 2.21mm

• 2TB-4TB – 80mm x 22mm x 3.5mm

• Peso:

• 500GB-1TB – 7g

• 2TB-4TB – 9,7g

• Vibração Máxima suportada durante o funcionamento: pico de2,17G (7-800Hz)

• Vibração Máxima quando desligado: pico de20G (20-1000Hz)

• MTBF: 1.800.000 horas

• Garantia/Suporte(4): garantia de 5 anos com suporte técnico gratuito

Este SSD foi projetado para uso de programas que demandam mais memória em desktop e notebook. Não é recomendado para servidores.

1-Com base em alta performance e usando uma placa-mãe PCIe 4.0. A velocidade pode variar de acordo com hardware e software utilizados.

2-Parte da capacidade listada em um dispositivo de armazenamento Flash é usada para formatação e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Como dispositivo, a sua capacidade real disponível para armazenamento de dados é menor do que a citada nos produtos. Para obter mais informações, acesse o guia de memória Flash da Kingston no site.

3-Total de bytes gravados (TBW) é derivado do JEDEC Client Workload (JESD219A).

4-Garantia limitada a 5 anos ou “porcentagem de uso” que pode ser encontrada usando o Kingston SSD Manager. Para SSDs NVMe, um novo produto não utilizado mostrará um valor de porcentagem de uso 0, enquanto um produto que atinge seu limite de garantia mostrará o valor de porcentagem de uso maior ou igual a 100. Consulte o site da Kingston para obter detalhes.